God of War televisieserie vindt nieuwe Kratos in Dave Bautista

Amazons God of War televisieserie heeft een nieuwe acteur in huis om de rol van de immer chagrijnige en vader van de eeuw Kratos te vertolken. Waar Ryan Hurst aanvankelijk begon met de zwaarwegende taak om op dertig verschillende manieren 'boy' te zeggen, is het vanaf heden voormalig WWE-coryfee en Guardians of the Galaxy-acteur Dave Bautista die met de rol aan de haal gaat.

Hiermee is er weer een last van de schouders bij Amazon en Sony, die al een tijdje in zak en as zaten na de blessure die Ryan Hurst op de set van God of War opliep. Door een gescheurde biceps moest Hurst de opnames laten stilleggen en met het uitzicht op een operatie had men twee opties: opnames uitstellen tot 2027 of recasten.

Dat recasten is uiteindelijk de keuze geworden en Dave Bautista - die al langer werd genoemd als mogelijke vervanger - heeft nu dus officieel getekend. Wij kunnen niet wachten om hem eindeloos teleurgesteld te zien raken in Atreus in de God of War televisieserie, waarvan op voorhand al twee seizoenen zijn besteld.