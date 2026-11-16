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Tomb Raider: Legacy of Atlantis viert dertig jaar Lara Croft

Door Rudy Wijnberg
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In een extra lange aflevering van de Tomb Raider: Legacy of Atlantis-minidoc wordt er teruggeblikt op dertig jaar Tomb Raider. Dat wordt gedaan met een bezoekje aan het Britse Derby, waar Tomb Raider Day groots werd gevierd met panels, sprekers en natuurlijk ontzettend veel fans.

Nee, dit keer geen nieuwe informatie over de vijanden en personages van Tomb Raider: Legacy of Atlantis, maar wel de viering van een legendarische franchise die dertig kaarsjes uit heeft mogen blazen. Tomb Raider Day 2026 staat in de boeken en de cameraploeg van YouTubekanaal Play Tomb Raider was op locatie om het evenement vast te leggen. In de dertig minuten durende minidocaflevering komen er meerdere panels voorbij, horen we veteranen van de franchise spreken en zien we natuurlijk de liefde van de fans doorsijpelen.

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Als jij de Tomb Raider-franchise met een woord zou moeten beschrijven, welk zou dat dan zijn? Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Tomb Raider
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2911 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Ontwikkelaar

Crystal Dynamics

Uitgever

Amazon Games

Release

12 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Espeon28
Espeon28
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Ai de serie met 1 woord benoemen vind ik onmogelijk. Als vrouw zijne vind ik Lara stoer en een voorbeeld aan de meiden van je kan zijn wie je wilt zijn. Zeker in de tijd dat ze kwam en op avontuur gaan altijd mannen waren. Met mooie vrouwen die gered moesten worden. Lara croft liet zien ik kan mezelf redden. Ik heb nog nooit de alle eerste game van haar gespeeld dus kan niet wachten om ermee te beginnen in februari.

0
Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden

Jammer dat Legacy of Atlantis is uitgesteld naar feb. Had eigenlijk dit jaar moeten zijn ipv de 30 jarige viering.
Aan de andere kant. Ik ben al blij dat er uberhaupt een nieuwe Tomb Raider wordt gemaakt (ondanks de zoveelste remake van het 1e deel).

0
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl9 NPC 2.0
4 uur geleden

Heb eigenlijk meer zin in Tomb Raider: Catalyst. Legacy of Atlantis wordt een aangename zoethoudertje voor in de tussentijd voor mij.

0
Avatar MR1980
MR1980
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

Dit is wel de game waar ik het meest naar uitkijk in de maand februari volgend jaar.

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl11 Commander
5 uur geleden

Oh is ze pas 30! Ik maak nog kans

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0
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