Tomb Raider: Legacy of Atlantis viert dertig jaar Lara Croft

In een extra lange aflevering van de Tomb Raider: Legacy of Atlantis-minidoc wordt er teruggeblikt op dertig jaar Tomb Raider. Dat wordt gedaan met een bezoekje aan het Britse Derby, waar Tomb Raider Day groots werd gevierd met panels, sprekers en natuurlijk ontzettend veel fans.

Nee, dit keer geen nieuwe informatie over de vijanden en personages van Tomb Raider: Legacy of Atlantis, maar wel de viering van een legendarische franchise die dertig kaarsjes uit heeft mogen blazen. Tomb Raider Day 2026 staat in de boeken en de cameraploeg van YouTubekanaal Play Tomb Raider was op locatie om het evenement vast te leggen. In de dertig minuten durende minidocaflevering komen er meerdere panels voorbij, horen we veteranen van de franchise spreken en zien we natuurlijk de liefde van de fans doorsijpelen.

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Als jij de Tomb Raider-franchise met een woord zou moeten beschrijven, welk zou dat dan zijn? Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.