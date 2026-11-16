Tomb Raider: Legacy of Atlantis viert dertig jaar Lara Croft
In een extra lange aflevering van de Tomb Raider: Legacy of Atlantis-minidoc wordt er teruggeblikt op dertig jaar Tomb Raider. Dat wordt gedaan met een bezoekje aan het Britse Derby, waar Tomb Raider Day groots werd gevierd met panels, sprekers en natuurlijk ontzettend veel fans.
Nee, dit keer geen nieuwe informatie over de vijanden en personages van Tomb Raider: Legacy of Atlantis, maar wel de viering van een legendarische franchise die dertig kaarsjes uit heeft mogen blazen. Tomb Raider Day 2026 staat in de boeken en de cameraploeg van YouTubekanaal Play Tomb Raider was op locatie om het evenement vast te leggen. In de dertig minuten durende minidocaflevering komen er meerdere panels voorbij, horen we veteranen van de franchise spreken en zien we natuurlijk de liefde van de fans doorsijpelen.
Als jij de Tomb Raider-franchise met een woord zou moeten beschrijven, welk zou dat dan zijn? Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Deluxe Edition - Steelbook - Xbox Series X
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Day One Edition - Windows (Code in Box)
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Deluxe Edition - Steelbook -PC (Code in Box)
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Ai de serie met 1 woord benoemen vind ik onmogelijk. Als vrouw zijne vind ik Lara stoer en een voorbeeld aan de meiden van je kan zijn wie je wilt zijn. Zeker in de tijd dat ze kwam en op avontuur gaan altijd mannen waren. Met mooie vrouwen die gered moesten worden. Lara croft liet zien ik kan mezelf redden. Ik heb nog nooit de alle eerste game van haar gespeeld dus kan niet wachten om ermee te beginnen in februari.
Jammer dat Legacy of Atlantis is uitgesteld naar feb. Had eigenlijk dit jaar moeten zijn ipv de 30 jarige viering.
Aan de andere kant. Ik ben al blij dat er uberhaupt een nieuwe Tomb Raider wordt gemaakt (ondanks de zoveelste remake van het 1e deel).
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