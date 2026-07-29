Neem een kijkje bij Dragon Shelters kokende draken
Een tijdje geleden mochten Jolien en ik al een kijkje nemen bij de aankomende cozy game Dragon Shelter. Nu laten de ontwikkelaars ook aan jullie zien hoe de draken in de keuken te werk gaan.
In Dragon Shelter staat het kooksystem centraal en is dat dan ook een stuk ingewikkelder dan in andere cozy games van het genre. Gelukkig heb je jouw draken, die jou bij het maken van de ingewikkelde recepten helpen. In de nieuwe Cooking & Crafting Trailer legt ontwikkelaar Oleg Babenkov precies uit hoe dit allemaal in zijn werk gaat.
Dit zijn de belangrijkste features van Dragon Shelter
- Manage je draken: Word vrienden met draken, verzorg ze en laat ze taken uitvoeren op jouw boerderij.
- Magische landbouw: Verbouw magische gewassen met unieke eigenschappen.
- Koken en craften: Kook maaltijden om de band met de dorpsbewoners te versterken en nieuwe mogelijkheden te ontgrendelen.
- Verken verschillende biomen: Ontdek nieuwe gebieden en ga op zoek naar zeldzame grondstoffen.
- Seizoenen: Er zijn vier unieke seizoenen die de gameplay, festivals en activiteiten beïnvloeden.
- Stad en relaties: Bouw banden op met een steeds groter wordende gemeenschap.
De game komt op 24 september uit voor pc.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
-
Preview
Preview: Dragon Shelter - Vuurspuwend omslachtig
Jolien en Hannah gingen aan de slag om draken te temmen en brood te bakken in de demoversie van de cozy game Dragon Shelter van Wild Forest Studio.3 reacties
-
Trailer
Help in september de draken in Dragon Shelter
De draken en bewoners van het dorp in Dragon Shelter hebben je hulp hard nodig. En die hulp moet je in september al gaan geven.2 reacties