Neem een kijkje bij Dragon Shelters kokende draken

Een tijdje geleden mochten Jolien en ik al een kijkje nemen bij de aankomende cozy game Dragon Shelter. Nu laten de ontwikkelaars ook aan jullie zien hoe de draken in de keuken te werk gaan.

In Dragon Shelter staat het kooksystem centraal en is dat dan ook een stuk ingewikkelder dan in andere cozy games van het genre. Gelukkig heb je jouw draken, die jou bij het maken van de ingewikkelde recepten helpen. In de nieuwe Cooking & Crafting Trailer legt ontwikkelaar Oleg Babenkov precies uit hoe dit allemaal in zijn werk gaat.

Dit zijn de belangrijkste features van Dragon Shelter

Manage je draken: Word vrienden met draken, verzorg ze en laat ze taken uitvoeren op jouw boerderij.

Magische landbouw: Verbouw magische gewassen met unieke eigenschappen.

Koken en craften: Kook maaltijden om de band met de dorpsbewoners te versterken en nieuwe mogelijkheden te ontgrendelen.

Verken verschillende biomen: Ontdek nieuwe gebieden en ga op zoek naar zeldzame grondstoffen.

Seizoenen: Er zijn vier unieke seizoenen die de gameplay, festivals en activiteiten beïnvloeden.

Stad en relaties: Bouw banden op met een steeds groter wordende gemeenschap.

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De game komt op 24 september uit voor pc.