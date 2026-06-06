Help in september de draken in Dragon Shelter

Het is zo ver. Vandaag heeft Wild Forest Studio laten weten dat we toch echt dit jaar nog aan de slag mogen met Dragon Shelter. De farming sim die volledig in het teken van draken staat had ons hart al gestolen. Dankzij een nieuwe gameplaytrailer is in ieder geval het doel ook duidelijk. En dat omvat meer dan alleen het helpen van draken.

Dragon Shelter heeft een releasedatum

In het verleden was er een goede band tussen de draken en mensheid, maar dat is al een tijdje niet meer aan de orde. Jouw personage lukt het wel om de (vuur)spuwende wezens te bevrienden en in ruil daarvoor helpen ze je op de boerderij. De draken zijn nodig om de gewassen water te geven, maar ook om het vuur van de smid of onder kooktoestel te laten branden.

Vooral dat laatste is belangrijk, want koken heeft een grote rol. Met het voedsel kun je de draken en de mensen in het dorp blij maken. En dat is nodig, want het is een en al somberheid en veel van de gebouwen zijn vervallen. Niet alle materialen kun je zelf verbouwen of maken, waardoor je met de draken het omringende gebied kunt verkennen. Met als uiteindelijke doel; zowel je boerderij als het dorp opnieuw op te bouwen, zodat mensen en draken weer naast elkaar kunnen leven.

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Dragon Shelter verschijnt op 24 september voor de pc. Mocht je de game al willen uitproberen dan kun je de demo op Steam checken.