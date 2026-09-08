Dit is de Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Switch 2

Hè bah, de Nintendo Direct over The Legend of Zelda 40th Anniversary zit er helaas alweer op. Gelukkig sluit de stream af met een aantal leuke accessoires en hardware. Op 29 oktober verschijnen namelijk de The Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Switch 2 en Pro Controller 2!

Uiteraard is de releasedatum van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2 het grootste nieuws tijdens de stream, maar mocht je hebben gewacht op een speciale Nintendo Switch 2, dan kun je bij dezen gerust ademhalen. Op 29 oktober verschijnen namelijk de The Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Switch 2 en Pro Controller 2, voorzien van een eigen look geïnspireerd op de The Legend of Zelda-franchise.

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Zowel de Nintendo Switch 2 Pro Controller als de Nintendo Switch 2 kennen een Kokiri-groene afwerking, voorzien van een Triforce-tegelpatroon. Uiteraard zijn de Joy-Con 2 en Pro Controller voorzien van de nodige verwijzingen naar de franchise. Zo zien we de gouden Triforce, een 8-bit-Zelda op de achterzijde en een subtiele 8-bit-Link die de Triforce omhoog weet te houden.

Een Nintendo Switch 2 is natuurlijk niets zonder dock en ook deze kent de nodige customisation. De zwarte houder is voorzien van een gouden afwerking, waarin wederom de driehoekjes van de Triforce in een patroon zijn verwerkt. Tevens zien we een grote Triforce, voorzien van de drie symbolen die Ganon, Zelda en Link vertegenwoordigen, waarbij het middenvlak in beslag wordt genomen door het wapen van Hyrule.

Geen zin om dure hardware in huis te halen? Wellicht is de Nintendo Switch 2 Carrying Case dan meer iets voor jou. Ook deze kent een eigen variant, waarbij we wederom een zwart-gouden afwerking zien. Wederom schittert de eerder beschreven Triforce op de bovenzijde van de carrying case.

Helaas zijn de producten vooralsnog niet in de officiële, en momenteel zeer drukke, Nintendo Store te vinden. Een adviesprijs is dan ook vooralsnog onbekend. De The Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Switch 2, Nintendo Switch 2 Pro Controller en Carrying Case verschijnen op 29 oktober 2026.