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Dit is de Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Switch 2

Door Rudy Wijnberg
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Hè bah, de Nintendo Direct over The Legend of Zelda 40th Anniversary zit er helaas alweer op. Gelukkig sluit de stream af met een aantal leuke accessoires en hardware. Op 29 oktober verschijnen namelijk de The Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Switch 2 en Pro Controller 2!

The Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Switch 21

Uiteraard is de releasedatum van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2 het grootste nieuws tijdens de stream, maar mocht je hebben gewacht op een speciale Nintendo Switch 2, dan kun je bij dezen gerust ademhalen. Op 29 oktober verschijnen namelijk de The Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Switch 2 en Pro Controller 2, voorzien van een eigen look geïnspireerd op de The Legend of Zelda-franchise.

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Zowel de Nintendo Switch 2 Pro Controller als de Nintendo Switch 2 kennen een Kokiri-groene afwerking, voorzien van een Triforce-tegelpatroon. Uiteraard zijn de Joy-Con 2 en Pro Controller voorzien van de nodige verwijzingen naar de franchise. Zo zien we de gouden Triforce, een 8-bit-Zelda op de achterzijde en een subtiele 8-bit-Link die de Triforce omhoog weet te houden.

The Legend of Zelda 40th anniversary Nintendo Switch 2 Console 1
The Legend of Zelda 40th anniversary Nintendo Switch 2 Console 2
The Legend of Zelda 40th anniversary Nintendo Switch 2 Console 3
The Legend of Zelda 40th anniversary Nintendo Switch 2 Console 4
The Legend of Zelda 40th anniversary Nintendo Switch 2 Console 5

Een Nintendo Switch 2 is natuurlijk niets zonder dock en ook deze kent de nodige customisation. De zwarte houder is voorzien van een gouden afwerking, waarin wederom de driehoekjes van de Triforce in een patroon zijn verwerkt. Tevens zien we een grote Triforce, voorzien van de drie symbolen die Ganon, Zelda en Link vertegenwoordigen, waarbij het middenvlak in beslag wordt genomen door het wapen van Hyrule.

The Legend of Zelda 40th anniversary Nintendo Switch 2 Dock

Geen zin om dure hardware in huis te halen? Wellicht is de Nintendo Switch 2 Carrying Case dan meer iets voor jou. Ook deze kent een eigen variant, waarbij we wederom een zwart-gouden afwerking zien. Wederom schittert de eerder beschreven Triforce op de bovenzijde van de carrying case.

The Legend of Zelda 40th anniversary Nintendo Switch 2 Controller

Helaas zijn de producten vooralsnog niet in de officiële, en momenteel zeer drukke, Nintendo Store te vinden. Een adviesprijs is dan ook vooralsnog onbekend. De The Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Switch 2, Nintendo Switch 2 Pro Controller en Carrying Case verschijnen op 29 oktober 2026.

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2546 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Topspin
Topspin
lvl4 Reply Goblin
37 minuten geleden

Ziet er vet uit!🎮

0
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl9 NPC 2.0
39 minuten geleden

Gelijk bestellen twee en over 10 jaar met een dikke winst verkopen 10K op Amerikaanse EBAY!!!

0
Avatar Mark
Mark
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Al zou ik het willen kopen, dit soort dingen zijn toch altijd binnen een minuut uitverkocht.

0
Avatar Kluut
Kluut
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Vind hem echt heel mooi.
Maar om mijn Switch 2 er door te vervangen, nou nee.
Wel vet voor nieuwe kopers.

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Leuk voor de hardcore fans, maar dit design spreekt mij persoonlijk niet zo aan.

1
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl18 Mythic Member
2 uur geleden

Lieve mede Gameliner bezoekers, ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie van deze speciale Ocarina of Time Remake Switch 2 vinden.

Vinden jullie het een mooi design of hebben jullie zoiets van had beter gekund?

0
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