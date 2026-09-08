Nintendo Store ziet flinke wachtrij door Zelda-pre-orders

Van plan om een pre-order te plaatsen voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Succes daarmee, want de Nintendo Store heeft een wachtrij moeten introduceren om downtime te voorkomen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2 is nu te pre-orderen. Dat niet alleen: er is ook een speciale The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition onthuld van de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch 2 Pro Controller. Blijkbaar is men enthousiast, want waar we normaliter zonder problemen naar de Nintendo Store kunnen, vertoont deze momenteel een flinke wachtrij waarbij je meer dan tien minuten moet wachten!

Helaas valt er in deze wachtrij niet voor te dringen, dus in dit geval zul je toch echt even moeten wachten. Sta jij al in de digitale wachtrij? En zo ja, voor welk product?