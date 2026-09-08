Nintendo Store ziet flinke wachtrij door Zelda-pre-orders
Van plan om een pre-order te plaatsen voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Succes daarmee, want de Nintendo Store heeft een wachtrij moeten introduceren om downtime te voorkomen.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2 is nu te pre-orderen. Dat niet alleen: er is ook een speciale The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition onthuld van de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch 2 Pro Controller. Blijkbaar is men enthousiast, want waar we normaliter zonder problemen naar de Nintendo Store kunnen, vertoont deze momenteel een flinke wachtrij waarbij je meer dan tien minuten moet wachten!
Helaas valt er in deze wachtrij niet voor te dringen, dus in dit geval zul je toch echt even moeten wachten. Sta jij al in de digitale wachtrij? En zo ja, voor welk product?
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Las dat er ook een fysieke editie komt met een speciaal hoesje. Kon nog niks vinden helaas
Bij Bol niet verwacht ik 😂
Neem aan dat je de speciale pro controller ook wel bij de lokale Nederlandse winkels kunt kopen
Gaan de pre-orders überhaupt nu wel van start?
Weet iemand waar je nu dan die collectors Edition kan pre-orderen met de textured foil cover art?
Heb nog geen Switch 2 dus dit is hét moment om in te stappen.
Vind zelf nog geen alternatief verkooppunt voor een pre-order
Zie nog niks in de store staan.
Ben nu in de store maar je kunt nog niks bestellen. Heeft iemand al een link?