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gamescom 2026

Nintendo Store ziet flinke wachtrij door Zelda-pre-orders

Door Rudy Wijnberg
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Van plan om een pre-order te plaatsen voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Succes daarmee, want de Nintendo Store heeft een wachtrij moeten introduceren om downtime te voorkomen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2 is nu te pre-orderen. Dat niet alleen: er is ook een speciale The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition onthuld van de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch 2 Pro Controller. Blijkbaar is men enthousiast, want waar we normaliter zonder problemen naar de Nintendo Store kunnen, vertoont deze momenteel een flinke wachtrij waarbij je meer dan tien minuten moet wachten!

Wachtrij Nintendo Store Legend of Zelda

Helaas valt er in deze wachtrij niet voor te dringen, dus in dit geval zul je toch echt even moeten wachten. Sta jij al in de digitale wachtrij? En zo ja, voor welk product?

Bron: Nintendo Store
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2546 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Yuri_NL
Yuri_NL
lvl4 Reply Goblin
25 minuten geleden

Las dat er ook een fysieke editie komt met een speciaal hoesje. Kon nog niks vinden helaas

0
Avatar Kluut
Kluut
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Bij Bol niet verwacht ik 😂

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
2 uur geleden

Neem aan dat je de speciale pro controller ook wel bij de lokale Nederlandse winkels kunt kopen

0
Avatar Snafu
Snafu
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Gaan de pre-orders überhaupt nu wel van start?

0
Avatar Ejik
Ejik
lvl1 Press Start
2 uur geleden

Weet iemand waar je nu dan die collectors Edition kan pre-orderen met de textured foil cover art?

0
Avatar Reb3nga
Reb3nga
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Heb nog geen Switch 2 dus dit is hét moment om in te stappen.
Vind zelf nog geen alternatief verkooppunt voor een pre-order

1
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Zie nog niks in de store staan.

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Ben nu in de store maar je kunt nog niks bestellen. Heeft iemand al een link?

0
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