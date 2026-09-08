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gamescom 2026

Releasedatum Ocarina of Time Remake valt in november 2026

Door Bram Noteboom
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The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake heeft een releasedatum! Vanaf 5 november 2026 is de game exclusief op de Nintendo Switch 2.

Tijdens The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct is de lanceringsdatum van de felbegeerde remake vrijgegeven. Geen zorgen, we publiceren nog een uitgebreid artikel met alle informatie uit de stream, maar voor nu zetten we alvast het belangrijkste nieuwtje live. De actie-avonturengame heeft namelijk een releasedatum te pakken. Nintendo beloofde het al eerder: The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake komt dit jaar te verschijnen. En dat is waar gebleken. Vanaf 5 november 2026 kun je met de game aan de slag.

The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake releasedatum

Ga jij The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake aanschaffen? Wat zijn je verwachtingen? Laat het ons vooral weten!

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5435 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl9 NPC 2.0
9 minuten geleden

Je moet voor de grap eens het eerste deel van de trailer vertraagd afspelen op YouTube. Dan lijkt en klikt het net als een soort sfeervolle droom haha

0
Avatar Artful
Artful
lvl2 Journey Awaits!
16 minuten geleden bewerkt

Ik deed te veel Oooe en aaah! Kijk dit is wat ik vroeger zag zei ik tegen m’n kids. Kids leuk pap, gaan we nog schieten of zo. Kreeg ik terug. Jammer …:

0
Avatar NoThisIsDanielle
NoThisIsDanielle
lvl2 Journey Awaits!
17 minuten geleden

Je bent echt gehersenspoeld als je denkt dat dit er goed uit zag.

0
Avatar TheFeralDutchman
TheFeralDutchman
lvl5 Thread Hunter
18 minuten geleden

Ik zit als een idioot de Nintendo Store te refreshen maar geen preorder nog :(

Baal dat ik al een switch heb want die Zelda editie is wel gaaf, krijg dat niet verkocht bij m'n wederhelft om een tweede switch neer te zetten xD

0
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl9 NPC 2.0
39 minuten geleden

Dit ziet er wel heel vet uit zeg!

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl13 Meta Builder
41 minuten geleden

Ik ga ze niet tellen maar hoeveel Gameliners zijn nu door het dolle heen?

1
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
52 minuten geleden

Jezus nog minder dan 2 maanden en dan is dit er gewoon, na 28 lange, lange jaren! Het summon van gaming is bijna daar!

1
Avatar Bananenboer
Bananenboer
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Ben benieuwd hoe de volwassen versie er uit ziet van Link 🤔

0
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