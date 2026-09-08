Releasedatum Ocarina of Time Remake valt in november 2026

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake heeft een releasedatum! Vanaf 5 november 2026 is de game exclusief op de Nintendo Switch 2.

Tijdens The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct is de lanceringsdatum van de felbegeerde remake vrijgegeven. Geen zorgen, we publiceren nog een uitgebreid artikel met alle informatie uit de stream, maar voor nu zetten we alvast het belangrijkste nieuwtje live. De actie-avonturengame heeft namelijk een releasedatum te pakken. Nintendo beloofde het al eerder: The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake komt dit jaar te verschijnen. En dat is waar gebleken. Vanaf 5 november 2026 kun je met de game aan de slag.

Ga jij The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake aanschaffen? Wat zijn je verwachtingen? Laat het ons vooral weten!