Releasedatum Ocarina of Time Remake valt in november 2026
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake heeft een releasedatum! Vanaf 5 november 2026 is de game exclusief op de Nintendo Switch 2.
Tijdens The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct is de lanceringsdatum van de felbegeerde remake vrijgegeven. Geen zorgen, we publiceren nog een uitgebreid artikel met alle informatie uit de stream, maar voor nu zetten we alvast het belangrijkste nieuwtje live. De actie-avonturengame heeft namelijk een releasedatum te pakken. Nintendo beloofde het al eerder: The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake komt dit jaar te verschijnen. En dat is waar gebleken. Vanaf 5 november 2026 kun je met de game aan de slag.
Ga jij The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake aanschaffen? Wat zijn je verwachtingen? Laat het ons vooral weten!
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Tijdens The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct werd de eerste gameplaytrailer van The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake onthuld. Check het hier!58 reacties
Je moet voor de grap eens het eerste deel van de trailer vertraagd afspelen op YouTube. Dan lijkt en klikt het net als een soort sfeervolle droom haha
Ik deed te veel Oooe en aaah! Kijk dit is wat ik vroeger zag zei ik tegen m’n kids. Kids leuk pap, gaan we nog schieten of zo. Kreeg ik terug. Jammer …:
Je bent echt gehersenspoeld als je denkt dat dit er goed uit zag.
Ik zit als een idioot de Nintendo Store te refreshen maar geen preorder nog :(
Baal dat ik al een switch heb want die Zelda editie is wel gaaf, krijg dat niet verkocht bij m'n wederhelft om een tweede switch neer te zetten xD
Dit ziet er wel heel vet uit zeg!
Ik ga ze niet tellen maar hoeveel Gameliners zijn nu door het dolle heen?
Jezus nog minder dan 2 maanden en dan is dit er gewoon, na 28 lange, lange jaren! Het summon van gaming is bijna daar!
Ben benieuwd hoe de volwassen versie er uit ziet van Link 🤔