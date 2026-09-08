Friendly Reminder: Kijk hier de The Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Direct
Het aftellen is begonnen! Vandaag, 8 september 2026, kunnen we om 16:00 uur Nederlandse tijd kijken naar de The Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Direct! Lees hieronder wat je kunt verwachten, plus natuurlijk een directe verwijzing naar de livestream!
First things first: hieronder tref je de The Legend of Zelda: Ocarina of Time-livestream aan. Schakel op 8 september om 16:00 uur in om live mee te kijken naar het evenement. Nintendo heeft aangekondigd dat de stream 30 minuten lang is en meerdere Zelda-nieuwtjes bevat. De meest geanticipeerde komt natuurlijk in de vorm van de 2026-releasedatum van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2.
Wat gaan we zien tijdens de The Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Direct?
Wanneer we op YouTube in de livestreamomschrijving kijken, worden we helaas niet veel wijzer over de daadwerkelijke inhoud van de show. De woorden 'wide variety' suggereren echter dat we een crossmediale show kunnen verwachten. Op zich niet gek, gezien we naast gameplay en een releasedatum van The Legend of Zelda: Ocarina of Time ook iets verwachten van de op 30 april 2027 te verschijnen The Legend of Zelda-live-actionfilm.
Een 40th Anniversary-stream is echter niet compleet zonder wat aankondigingen van speciale producten buiten de game om. Hierbij staan de eerder gelekte The Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Switch 2 en Pro Controller 2 hoog op het lijstje. Nintendo en LEGO kennen echter ook een mooie samenwerking en een nieuwe The Legend of Zelda LEGO-set zou dan ook niet misstaan. En durven we nog te dromen? Gaat dit de livestream zijn waarin we iets over de ports van The Legend of Zelda: Twilight Princess en The Wind Waker te zien krijgen?
Of Nils goed zit met zijn Nintendo Direct-voorspelling, moet nog blijken. Lang wachten hoeft gelukkig niet. Om 16:00 uur gaat de The Legend of Zelda 40th Anniversary-livestream namelijk van start. Mocht je de show niet kunnen zien vanwege de onhandige tijd, maak je dan geen zorgen. Wij coveren namelijk het nieuws, zodat je alles op je dooie akkertje kunt nalezen.
Kom morgen ook nog even terug, want op 9 september kun je om 16:00 uur de reguliere Nintendo Direct van september 2026 zien! Wat verwacht jij allemaal te zien? Laat het weten in de comments en vergeet niet te stemmen in onze poll. Deze week luidt de vraag namelijk: hoe hoog zijn jouw verwachtingen van de Nintendo Directs van september 2026?
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Ben benieuwd of ze ook een Zelda switch 2 gaan laten zien 😁
16:00 uur op Netflix en 6 uur later op YouTube ✅.
Zie het later wel hoef alleen maar OoT te zien al dat andere buiten de games om heb ik toch geen interesse in.
Ik kan het waarschijnlijk niet live kijken. Dus hopelijk zie ik genoeg leuke artikelen verschijnen na vier uur.
Bijna, bijna, BIJNA!! 😍