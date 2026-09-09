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gamescom 2026

Nieuwe beelden Ocarina of Time Remake duiken op via Nintendo Japan

Door Bram Noteboom
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Kan je simpelweg geen genoeg krijgen van The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake? Check dan hier nog meer nieuwe gameplay.

De beelden zijn afkomstig van Nintendo Japan's website, maar de content creator 101Leafy heeft de gameplay op een rijtje gezet. Gisteren werden we tijdens The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct natuurlijk overspoeld met een hele hoop informatie over The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, maar zelfs nu de rust is wederkeert, gaan fans op zoek naar de nieuwste details. De onderstaande gameplay-verzameling geeft een duidelijk en realistisch beeld van de titel. Denk dus niet zozeer aan een trailer, maar meer als een collectie aan clips die nu in één rits te bekijken valt. Zo komt het verkennen van de wereld voorbij, zien we nieuwe beelden van de combat, worden een aantal puzzels opgelost en krijgen we uiteraard de 'ocarina' fluitend in actie te zien. Check vooral hieronder alles zelf:

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake kent een releasedatum. Vanaf 5 november 2026 is de game exclusief beschikbaar op de Nintendo Switch 2. Staat de game op jouw verlanglijstje?

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5441 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
17 minuten geleden

Of dit op The Rock’s verlanglijst staat???
Dit is The Rock’s verlanglijst 😅

#nog57nachtjesslapen

2
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl18 Mythic Member
19 minuten geleden

Mooie beelden 👌🏻.
Vooral om volwassen Link meer in actie te zien.

0
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl11 Commander
24 minuten geleden

Hoe meer ik zie, hoe minder ik kan wachten.

2
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
29 minuten geleden

Als je het orgineel gespeeld hebt zoals ik zelf dan kun je eigenlijk niet meer gespoild worden aangezien het qua alles hetzelfde is.

2
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
42 minuten geleden bewerkt

Ik heb zelf ook al genoeg gezien ga ook geen filmpjes meer kijken. Kom het vanaf 5 november zelf wel te zien.

2
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl16 Legend in the Making
44 minuten geleden

Ik wil eigenlijk gewoon niets meer zien. Ik heb al genoeg gezien om een beeld te vormen. En zo mijn eerste inschatting: GOTY 2026 en de beste en mooiste The Legend of Zelda-game ooit gemaakt. Maar…het zijn maar mijn voorspellingen 🤣🔮

1
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl18 Mythic Member
59 minuten geleden

Link naar de speciale controller bij Nedgame. De console is daar al uitverkocht:

https://www.nedgame.nl/nintendo-switch-2/nintendo-switch-2-pro-controller---the-legend-of-zelda-40th-anniversary-edition/4501875297/

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Ik stop hier maar. Heb wel genoeg gezien

1
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