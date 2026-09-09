Nieuwe beelden Ocarina of Time Remake duiken op via Nintendo Japan
Kan je simpelweg geen genoeg krijgen van The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake? Check dan hier nog meer nieuwe gameplay.
De beelden zijn afkomstig van Nintendo Japan's website, maar de content creator 101Leafy heeft de gameplay op een rijtje gezet. Gisteren werden we tijdens The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct natuurlijk overspoeld met een hele hoop informatie over The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, maar zelfs nu de rust is wederkeert, gaan fans op zoek naar de nieuwste details. De onderstaande gameplay-verzameling geeft een duidelijk en realistisch beeld van de titel. Denk dus niet zozeer aan een trailer, maar meer als een collectie aan clips die nu in één rits te bekijken valt. Zo komt het verkennen van de wereld voorbij, zien we nieuwe beelden van de combat, worden een aantal puzzels opgelost en krijgen we uiteraard de 'ocarina' fluitend in actie te zien. Check vooral hieronder alles zelf:
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake kent een releasedatum. Vanaf 5 november 2026 is de game exclusief beschikbaar op de Nintendo Switch 2. Staat de game op jouw verlanglijstje?
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Of dit op The Rock’s verlanglijst staat???
Dit is The Rock’s verlanglijst 😅
#nog57nachtjesslapen
Mooie beelden 👌🏻.
Vooral om volwassen Link meer in actie te zien.
Hoe meer ik zie, hoe minder ik kan wachten.
Als je het orgineel gespeeld hebt zoals ik zelf dan kun je eigenlijk niet meer gespoild worden aangezien het qua alles hetzelfde is.
Ik heb zelf ook al genoeg gezien ga ook geen filmpjes meer kijken. Kom het vanaf 5 november zelf wel te zien.
Ik wil eigenlijk gewoon niets meer zien. Ik heb al genoeg gezien om een beeld te vormen. En zo mijn eerste inschatting: GOTY 2026 en de beste en mooiste The Legend of Zelda-game ooit gemaakt. Maar…het zijn maar mijn voorspellingen 🤣🔮
Link naar de speciale controller bij Nedgame. De console is daar al uitverkocht:
https://www.nedgame.nl/nintendo-switch-2/nintendo-switch-2-pro-controller---the-legend-of-zelda-40th-anniversary-edition/4501875297/
Ik stop hier maar. Heb wel genoeg gezien