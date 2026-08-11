Vorm je eigen verhaal in The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. De game is natuurlijk al even uit op PlayStation 5, Xbox Series en pc, maar vanaf nu kunnen we ook onderweg avonturieren op Nintendo Switch 2.

Keer voor de tigste keer terug naar Cyrodiil, een land vol wonderen, magie en verraad. De populaire open wereld-RPG is voorzien van een grafische upgrade, moderne gameplay en een getrouwe vertelling van het verhaal. Eerder verscheen de Remake al voor andere consoles, wij beloonden The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered in de review met maar liefst vier sterren!