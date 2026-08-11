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The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered nu verkrijgbaar voor Switch 2

Door Rudy Wijnberg
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Vorm je eigen verhaal in The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. De game is natuurlijk al even uit op PlayStation 5, Xbox Series en pc, maar vanaf nu kunnen we ook onderweg avonturieren op Nintendo Switch 2.

Keer voor de tigste keer terug naar Cyrodiil, een land vol wonderen, magie en verraad. De populaire open wereld-RPG is voorzien van een grafische upgrade, moderne gameplay en een getrouwe vertelling van het verhaal. Eerder verscheen de Remake al voor andere consoles, wij beloonden The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered in de review met maar liefst vier sterren!

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Bron: Bethesda
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Virtuos

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

22 april 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl9 NPC 2.0
5 dagen geleden om 10:00

Gezien de fysieke preorders zit de Switch 2 gamer hier wel degelijk op te wachten. Het is dan natuurlijk ook wel een Parel van weleer

0
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl12 Clout Farmer
6 dagen geleden om 22:57

Ik heb een hele dikke gaming laptop, en die had aardig moeite met deze (verder prima) remaster.

Hoe gaat de S2 dit precies draaien? In 10 min de accu leeggeslurpt?

2
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