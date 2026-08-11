The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered nu verkrijgbaar voor Switch 2
Vorm je eigen verhaal in The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. De game is natuurlijk al even uit op PlayStation 5, Xbox Series en pc, maar vanaf nu kunnen we ook onderweg avonturieren op Nintendo Switch 2.
Keer voor de tigste keer terug naar Cyrodiil, een land vol wonderen, magie en verraad. De populaire open wereld-RPG is voorzien van een grafische upgrade, moderne gameplay en een getrouwe vertelling van het verhaal. Eerder verscheen de Remake al voor andere consoles, wij beloonden The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered in de review met maar liefst vier sterren!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Sheogorath heeft een raadsel voor je in nieuwe Oblivion Remastered-trailer
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Diverse Bethesda-games onderweg naar Nintendo Switch 2
Todd Howard maakt een verassingsopkomst tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase. Bethesda krijgt de eer om de laatste aankondiging(en) te onthullen.8 reacties
Gezien de fysieke preorders zit de Switch 2 gamer hier wel degelijk op te wachten. Het is dan natuurlijk ook wel een Parel van weleer
Ik heb een hele dikke gaming laptop, en die had aardig moeite met deze (verder prima) remaster.
Hoe gaat de S2 dit precies draaien? In 10 min de accu leeggeslurpt?