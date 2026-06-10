Fysieke Steam Gift Cards worden niet meer bijgevuld, aldus Valve

Was je nog van plan fysieke Steam Gift Cards te kopen? Schaf ze dan vlug aan, want Valve gaat stoppen met het ondersteunen van deze kaarten.

Dit nieuws werd bekendgemaakt, nadat er een update is doorgevoerd op de Steam-hulppagina met betrekking tot de 'Steam Wallet'. Onder het kopje 'Can I purchase Steam Gift Cards at retailers?' onthult Valve dat ze gaan stoppen met het ondersteunen van de fysieke Steam Gift Cards. De reden hiervoor is simpel: om oplichters tegen te gaan. Ze geven aan dat ze al veel dingen hebben geprobeerd om de afzetters tegen te gaan, zoals samenwerkingen met wetshandhavingsinstanties, het limiteren van de voorraad en meer, maar niks hielp genoeg. Vandaar wordt de beslissing genomen om het Steam-cadeaubonprogramma in winkels te beëindigen.

De voorraden van lokale fysieke retailers worden dus niet opnieuw aangevuld. Valve denkt dat de meeste winkeliers tegen het einde van 2026 door hun gaming proviand zijn. Tot die tijd is het nog mogelijk om fysieke Steam Gift Cards te kopen. Mocht je ze eenmaal in huis hebben gehaald, dan kun je ze ook verzilveren wanneer je dat wilt. De digitale variant blijft beschikbaar en Valve belooft plechtig deze versie ook uit te breiden en te verbeteren.

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Heb jij nog fysieke Steam Gift Cards liggen? Koop je ze wel eens bij de supermarkt? Laat het ons weten!