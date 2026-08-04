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Meer outfits en character guides getoond voor Marvel Tōkon

Door Rudy Wijnberg
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Nog twee nachtjes slapen en we kunnen los met Marvel Tōkon: Fighting Souls. Even dacht ik dat de promotiemachine was stilgelegd, maar niets is minder waar. Bekijk nu de alternatieve outfits van Iron Man, Spider-Man en Doctor Doom. Dat niet alleen, ook Hulk en Green Goblin zijn voorzien van een character guide.

Ga je voor gewiekst en geslepen met Green Goblin of voor pure kracht met Hulk? Het maakt allemaal niet uit, want in Marvel Tōkon: Fighting Souls krijg je de optie om vier helden met je mee te nemen. Wellicht een mooi moment om het Classic Costume van Iron Man te equippen, of ga je toch voor de Advanced Suit 2.0 uit Spider-Man 2 voor Spider-Man?

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Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus 2026 voor PlayStation 5 en pc. Meer lezen over de diverse personages? Bekijk dan hier alle speelbare personages in Marvel Tōkon: Fighting Souls!

Bron: Marvel Tōkon: Fighting Souls
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot MARVEL Tōkon: Fighting Souls
MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
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