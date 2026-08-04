Meer outfits en character guides getoond voor Marvel Tōkon

Nog twee nachtjes slapen en we kunnen los met Marvel Tōkon: Fighting Souls. Even dacht ik dat de promotiemachine was stilgelegd, maar niets is minder waar. Bekijk nu de alternatieve outfits van Iron Man, Spider-Man en Doctor Doom. Dat niet alleen, ook Hulk en Green Goblin zijn voorzien van een character guide.

Ga je voor gewiekst en geslepen met Green Goblin of voor pure kracht met Hulk? Het maakt allemaal niet uit, want in Marvel Tōkon: Fighting Souls krijg je de optie om vier helden met je mee te nemen. Wellicht een mooi moment om het Classic Costume van Iron Man te equippen, of ga je toch voor de Advanced Suit 2.0 uit Spider-Man 2 voor Spider-Man?

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Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus 2026 voor PlayStation 5 en pc. Meer lezen over de diverse personages? Bekijk dan hier alle speelbare personages in Marvel Tōkon: Fighting Souls!