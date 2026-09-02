Marvel Tōkon: Fighting Souls pronkt met cijfer van Gameliner

Marvel Tōkon: Fighting Souls is uitstekend bevallen, niet alleen bij ons, maar ook bij een flink aantal conculega's. Dat wordt gevierd in een nieuwe Accolades-trailer, waarin het ook nog eens opschept met dat prachtige cijfer uit Gameliners geweldig geschreven Marvel Tōkon: Fighting Souls-review!

Met een gemiddelde van 85 voor PlayStation 5 en 82 voor pc heeft Marvel Tōkon: Fighting Souls het absoluut niet slecht gedaan op Metacritic. De fightinggame van Arc System Works en PlayStation is uitstekend bevallen dankzij zijn strakke actie, prachtige visuals en mooie balans tussen single- en multiplayermodi. Zo laat PlayStation nogmaals even zien, want de quotes en cijfers in de trailer spreken boekdelen.

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Marvel Tōkon: Fighting Souls is nu beschikbaar voor PlayStation 5 en pc.