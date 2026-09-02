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gamescom 2026

Marvel Tōkon: Fighting Souls pronkt met cijfer van Gameliner

Door Rudy Wijnberg
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Marvel Tōkon: Fighting Souls is uitstekend bevallen, niet alleen bij ons, maar ook bij een flink aantal conculega's. Dat wordt gevierd in een nieuwe Accolades-trailer, waarin het ook nog eens opschept met dat prachtige cijfer uit Gameliners geweldig geschreven Marvel Tōkon: Fighting Souls-review!

Met een gemiddelde van 85 voor PlayStation 5 en 82 voor pc heeft Marvel Tōkon: Fighting Souls het absoluut niet slecht gedaan op Metacritic. De fightinggame van Arc System Works en PlayStation is uitstekend bevallen dankzij zijn strakke actie, prachtige visuals en mooie balans tussen single- en multiplayermodi. Zo laat PlayStation nogmaals even zien, want de quotes en cijfers in de trailer spreken boekdelen.

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Marvel Tōkon: Fighting Souls is nu beschikbaar voor PlayStation 5 en pc.

Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2488 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot MARVEL Tōkon: Fighting Souls
MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Zie, dromen komen wel uit, haha!

En dik verdient natuurlijk!! 💪🏻

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl11 Commander
1 uur geleden

Gameliner taking over the world!

1
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Mooie reclame voor de site 👍

1
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Hahaha nice! Gefeliciteerd!

1
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Ik ben blij voor jullie. 🙂

0
Avatar Alex_Kidd
Alex_Kidd
lvl11 Commander
2 uur geleden

En jullie pronken daarop weer met deze vermelding in hun trailer 😉

1
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