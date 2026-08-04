Darksiders-achtige game Crimson Moon heeft releasedatum

Slijp de messen en zet je pantser in de wax, Crimson Moon heeft een releasedatum te pakken. De Darksiders-achtige game Crimson Moon verschijnt op 1 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

In Crimson Moon reizen we af naar een gotische vertaling van de hoog renaissance. De action-RPG plaatst je in het pantser van een Nephilim die heeft gezworen om Gildenarch te bevrijden van de demonische krachten die in de stad huishouden. Zet je krachten als half mens, half engel in en maak korte metten met alles wat op je pad komt.