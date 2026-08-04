Darksiders-achtige game Crimson Moon heeft releasedatum
Slijp de messen en zet je pantser in de wax, Crimson Moon heeft een releasedatum te pakken. De Darksiders-achtige game Crimson Moon verschijnt op 1 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
In Crimson Moon reizen we af naar een gotische vertaling van de hoog renaissance. De action-RPG plaatst je in het pantser van een Nephilim die heeft gezworen om Gildenarch te bevrijden van de demonische krachten die in de stad huishouden. Zet je krachten als half mens, half engel in en maak korte metten met alles wat op je pad komt.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Crimson Moon heeft een september-releasewindow op het oog
De gotische actie-RPG Crimson Moon heeft een nieuwe releasewindow te pakken. Ontwikkelaar ProbablyMonsters denkt aan een september 2026-release.0 reacties
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Crimson Moon uit de doeken gedaan
Crimson Moon is een nieuwe game van Probably Monsters en lijkt zijn inspiratie bij onder andere Darksiders te halen. De game moet later dit jaar...1 reactie
We zien wel steeds meer games van soulslike maar dan ook vet goedkoop hou deze wel in de gaten volgende maand RuneScape Dragonwilds grijs spelen op de Switch 2
Dat ziet er veelbelovend uit voor dat geld. Darksiders is echt zo,n game die ik vroeger een keer kocht en noit verder mee ben gekomen. Maar sinds de remasters leer ik ze echt kennen en wil ze echt een eerlijke kans geven.