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Darksiders-achtige game Crimson Moon heeft releasedatum

Door Rudy Wijnberg
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Slijp de messen en zet je pantser in de wax, Crimson Moon heeft een releasedatum te pakken. De Darksiders-achtige game Crimson Moon verschijnt op 1 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

In Crimson Moon reizen we af naar een gotische vertaling van de hoog renaissance. De action-RPG plaatst je in het pantser van een Nephilim die heeft gezworen om Gildenarch te bevrijden van de demonische krachten die in de stad huishouden. Zet je krachten als half mens, half engel in en maak korte metten met alles wat op je pad komt.

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Bron: Probably Monsters
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Crimson Moon
Crimson Moon

Ontwikkelaar

ProbablyMonsters

Uitgever

ProbablyMonsters

Release

1 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 17:27

We zien wel steeds meer games van soulslike maar dan ook vet goedkoop hou deze wel in de gaten volgende maand RuneScape Dragonwilds grijs spelen op de Switch 2

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Avatar Piposaurus77
Piposaurus77
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 15:44

Dat ziet er veelbelovend uit voor dat geld. Darksiders is echt zo,n game die ik vroeger een keer kocht en noit verder mee ben gekomen. Maar sinds de remasters leer ik ze echt kennen en wil ze echt een eerlijke kans geven.

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