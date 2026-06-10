Crimson Moon heeft een september-releasewindow op het oog

De gotische actie-RPG Crimson Moon heeft een nieuwe releasewindow te pakken. Ontwikkelaar ProbablyMonsters denkt aan een september 2026-release.

Dit nieuws werd bekendgemaakt met een nieuwe gameplaytrailer. Om lekker mee te draaien op het algoritme brengt ProbablyMonsters ook voor de gein een 'Summer Game Fest'-trailer uit. Een tikje laat wellicht, maar we waarderen de nieuwe beelden. Ze laten namelijk actievol geweld zien en sfeervolle beelden. In Crimson Moon speel je samen of alleen als de gewelddadige Nephilims; hybrides tussen mensen en engelen. In een wereld van dode goden is het aan jou de nobele taak om de verloren stad Gildenarch te heroveren. Je vindt allerlei monsters op je pad; van duivels en demonen, tot de gestorven goden in kwestie. De Soulslike-combat moet de nodige uitdaging bieden, terwijl de content veel replaywaarde biedt wegens de opnieuw speelbare sessies.

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Crimson Moon verschijnt in september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.