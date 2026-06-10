Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Crimson Moon heeft een september-releasewindow op het oog

Door Bram Noteboom

De gotische actie-RPG Crimson Moon heeft een nieuwe releasewindow te pakken. Ontwikkelaar ProbablyMonsters denkt aan een september 2026-release.

Dit nieuws werd bekendgemaakt met een nieuwe gameplaytrailer. Om lekker mee te draaien op het algoritme brengt ProbablyMonsters ook voor de gein een 'Summer Game Fest'-trailer uit. Een tikje laat wellicht, maar we waarderen de nieuwe beelden. Ze laten namelijk actievol geweld zien en sfeervolle beelden. In Crimson Moon speel je samen of alleen als de gewelddadige Nephilims; hybrides tussen mensen en engelen. In een wereld van dode goden is het aan jou de nobele taak om de verloren stad Gildenarch te heroveren. Je vindt allerlei monsters op je pad; van duivels en demonen, tot de gestorven goden in kwestie. De Soulslike-combat moet de nodige uitdaging bieden, terwijl de content veel replaywaarde biedt wegens de opnieuw speelbare sessies.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Crimson Moon verschijnt in september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Crimson Moon
Crimson Moon

Ontwikkelaar

ProbablyMonsters

Uitgever

ProbablyMonsters

Release

September 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord