Crimson Moon heeft een september-releasewindow op het oog
De gotische actie-RPG Crimson Moon heeft een nieuwe releasewindow te pakken. Ontwikkelaar ProbablyMonsters denkt aan een september 2026-release.
Dit nieuws werd bekendgemaakt met een nieuwe gameplaytrailer. Om lekker mee te draaien op het algoritme brengt ProbablyMonsters ook voor de gein een 'Summer Game Fest'-trailer uit. Een tikje laat wellicht, maar we waarderen de nieuwe beelden. Ze laten namelijk actievol geweld zien en sfeervolle beelden. In Crimson Moon speel je samen of alleen als de gewelddadige Nephilims; hybrides tussen mensen en engelen. In een wereld van dode goden is het aan jou de nobele taak om de verloren stad Gildenarch te heroveren. Je vindt allerlei monsters op je pad; van duivels en demonen, tot de gestorven goden in kwestie. De Soulslike-combat moet de nodige uitdaging bieden, terwijl de content veel replaywaarde biedt wegens de opnieuw speelbare sessies.
Crimson Moon verschijnt in september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.