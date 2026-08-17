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Hayden Panettiere, bekend van Until Dawn en Kingdom Hearts, overleden op 36-jarige leeftijd

Door Rudy Wijnberg
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Actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Panettiere staat bekend om haar rol in Heroes, maar ook om haar vertolking van Samantha in Until Dawn en Kairi in Kingdom Hearts.

Het nieuws omtrent het overlijden van Hayden Panettiere is door haar vader Skip Panettiere bevestigd aan ABC News. De doodsoorzaak van de actrice is vooralsnog onduidelijk.

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Panettiere was al geruime tijd actief als actrice. Zo begon ze als kind al met acteren en sprak ze de stem van Dot in bij de Pixar-film A Bug's Life. Later in haar carrière maakte Panettiere haar opwachting in series zoals Heroes en Nashville.

Toch zullen wij haar binnen de gamingwereld voornamelijk herinneren als Samantha Gidding in Until Dawn en als Kairi in Kingdom Hearts en Kingdom Hearts II.

Wij wensen de familie en naasten van Hayden Panettiere veel sterkte in deze periode van rouw.

Bron: ABC News
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl11 Commander
12 uur geleden

Ik las het vanmorgen. Triest, zeg. Ik vond haar wel tof in Heroes en Until Dawn.

0
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl7 Checkpoint Jeugd
15 uur geleden

Oef. 36 is echt veel te jong om te sterven.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
18 uur geleden

Zeer verdrietig nieuws, pas 36, zo jong... Sterkte aan de nabestaande.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
19 uur geleden

Triest nieuws.

0
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
19 uur geleden

Aii, zo jong nog! Triest nieuws, vooral voor de familie. RIP!

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
19 uur geleden

Zonde. 😞

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl11 Commander
20 uur geleden

Treurig.. rip.

0
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
20 uur geleden

r.i.p.

0
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