Actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Panettiere staat bekend om haar rol in Heroes, maar ook om haar vertolking van Samantha in Until Dawn en Kairi in Kingdom Hearts.

Het nieuws omtrent het overlijden van Hayden Panettiere is door haar vader Skip Panettiere bevestigd aan ABC News. De doodsoorzaak van de actrice is vooralsnog onduidelijk.

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Panettiere was al geruime tijd actief als actrice. Zo begon ze als kind al met acteren en sprak ze de stem van Dot in bij de Pixar-film A Bug's Life. Later in haar carrière maakte Panettiere haar opwachting in series zoals Heroes en Nashville.

Toch zullen wij haar binnen de gamingwereld voornamelijk herinneren als Samantha Gidding in Until Dawn en als Kairi in Kingdom Hearts en Kingdom Hearts II.

Wij wensen de familie en naasten van Hayden Panettiere veel sterkte in deze periode van rouw.