CEO Supermassive Games verlaat het bedrijf
Robert Henrysson verlaat Supermassive Games na minder dan drie jaar de functie als CEO te hebben vervuld. De studio staat met name bekend om verhalende games zoals Until Dawn, The Quarry en The Dark Pictures Anthology.
In 2022 werd Supermassive Games volledig overgenomen door investeringsmaatschappij Nordisk Games. In hetzelfde jaar trad Henrysson toe tot Nordisk Games als partner. Hij werd begin 2024 benoemd tot CEO nadat medeoprichters Pete en Joe Samuels de studio verlieten. Zijn vertrek volgt ongeveer vijf weken na de release van Directive 8020, de nieuwste game van de studio. De game verscheen 26 mei, nadat de release door een grote ontslagronde binnen de studio werd uitgesteld. Het uitstellen mocht niet al te veel baten; de game ontving matig lof van critici. Of dit te maken heeft met de keuze van Henrysson om te vertrekken, is niet bekend.
Henrysson meldt in een LinkedIn-bericht dat hij openstaat voor een aantal selectieve adviesfuncties en gaat kijken wat zijn volgende stappen worden.
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Hopelijk gaan zijn stappen in de juiste richting, want aan de verkeerde kant oplopen heb je helemaal niks.