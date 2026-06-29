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CEO Supermassive Games verlaat het bedrijf

Door Hannah Herzberg

Robert Henrysson verlaat Supermassive Games na minder dan drie jaar de functie als CEO te hebben vervuld. De studio staat met name bekend om verhalende games zoals Until Dawn, The Quarry en The Dark Pictures Anthology.

In 2022 werd Supermassive Games volledig overgenomen door investeringsmaatschappij Nordisk Games. In hetzelfde jaar trad Henrysson toe tot Nordisk Games als partner. Hij werd begin 2024 benoemd tot CEO nadat medeoprichters Pete en Joe Samuels de studio verlieten. Zijn vertrek volgt ongeveer vijf weken na de release van Directive 8020, de nieuwste game van de studio. De game verscheen 26 mei, nadat de release door een grote ontslagronde binnen de studio werd uitgesteld. Het uitstellen mocht niet al te veel baten; de game ontving matig lof van critici. Of dit te maken heeft met de keuze van Henrysson om te vertrekken, is niet bekend.

Little Nightmares III review3

Henrysson meldt in een LinkedIn-bericht dat hij openstaat voor een aantal selectieve adviesfuncties en gaat kijken wat zijn volgende stappen worden.

Bron: Game Developer
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 8 reviews 63 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
5 dagen geleden om 21:16

Bijzonder…

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Avatar Dwaaskaas
Dwaaskaas
lvl4 Reply Goblin
5 dagen geleden om 20:35

Hopelijk gaan zijn stappen in de juiste richting, want aan de verkeerde kant oplopen heb je helemaal niks.

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