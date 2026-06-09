Vampire Survivors-ontwikkelaar poncle slaat de handen ineen met SHUEISHA GAMES. Samen brengen ze JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON op de markt.

Het actie-survivalgenre dat poncle groot heeft gemaakt (lieftallig bullet-heaven genoemd) is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het moderne gamelandschap. Er zijn vele kopieën uitgekomen; de een wat beter dan de ander. Maar ja, als de meester zelf wederom aan het werk gaat, dan verwacht je wel iets goeds natuurlijk. JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON is een multiplayer Survivor-like op basis van de populaire anime. Sterker nog, het bevat een vleugje Battle Royale om de spanning op te voeren. Je neemt het op tegen geesten en demonen, terwijl het de bedoeling is meer punten behaalt dan je rivalen en als laatste op het slagveld staat.

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JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON verschijnt in 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.