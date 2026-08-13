Total War: Warhammer III - Lord of the End Times-DLC krijgt indrukwekkende cinematic trailer
Het lot van de wereld ligt (wederom) in jouw handen. Total War: Warhammer III - Lords of the End Times verschijnt op 24 september en SEGA kondigt dat aan met een indrukwekkende cinematic.
In 2022 kwam Total War: Warhammer III te verschijnen. Met positief resultaat, want in onze Total War: Warhammer III-review belonen wij de game met 4,5 sterren. De game is inmiddels toe aan een nieuwe DLC, genaamd Lords of the End Times. In de cinematic trailer komen we te weten dat de uitbreiding onder andere vier nieuwe legendary lords gaat bevatten en dat dit de grootste DLC tot op heden moet worden. De Steam pagina geeft echter iets meer informatie. Zo introduceert de DLC 8 nieuwe legendarische helden, 5 lords en heroes, 23 battle units en meer gameplay mechanics.
Total War: Warhammer III - Lords of the End Times verschijnt op 24 september 2026 voor pc. Total War: De Lords of the End Times-bundel is nu beschikbaar ter pre-order. De bundel kost je op het moment €30,56.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ziet er goed benieuwd of dit de afsluiting is!
Ik heb veel Medieval (2): Total War en Rome (2): Total War gespeeld en ook Napoleon. Maar ik merk dat ik met de Warhammer Total Wars veel meer moeite heb. Misschien komt het doordat ik een dagje ouder wordt, maar ik vind door al die verschillende facties, units, heroes en magische spreuken het heel moeilijk om zo'n gevecht in goede banen te leiden, zonder elke keer te pauzeren, een unit te highlighten om te zien wat voor unit het is, en dan bij m'n eigen units te kijken wat daar goed tegen is. 😅
Kom maar op!
Deel 3 heb ik nog nooit gespeeld. Deel 1 en 2 waren fantastisch. Maar ik zag deel 3 in mijn Epic lijst staan.... Geen idee hoe hij daar terecht is gekomen. Kan niet anders dan gratis zijn geweest eigenlijk.
Maar daar moet ik echt eens aan gaan beginnen!