Het lot van de wereld ligt (wederom) in jouw handen. Total War: Warhammer III - Lords of the End Times verschijnt op 24 september en SEGA kondigt dat aan met een indrukwekkende cinematic.

In 2022 kwam Total War: Warhammer III te verschijnen. Met positief resultaat, want in onze Total War: Warhammer III-review belonen wij de game met 4,5 sterren. De game is inmiddels toe aan een nieuwe DLC, genaamd Lords of the End Times. In de cinematic trailer komen we te weten dat de uitbreiding onder andere vier nieuwe legendary lords gaat bevatten en dat dit de grootste DLC tot op heden moet worden. De Steam pagina geeft echter iets meer informatie. Zo introduceert de DLC 8 nieuwe legendarische helden, 5 lords en heroes, 23 battle units en meer gameplay mechanics.

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Total War: Warhammer III - Lords of the End Times verschijnt op 24 september 2026 voor pc. Total War: De Lords of the End Times-bundel is nu beschikbaar ter pre-order. De bundel kost je op het moment €30,56.