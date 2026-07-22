Blackwood-gameplay toont gebruik en onderhoud van wapens
AttritoM7 Productions gaat de samenwerking aan met IGN en geeft een uitgebreide trailer uit over het wapengebruik in de aanstaande actiegame Blackwood.
Overdag een nette medewerker bij een dvd-winkel, 's nachts een meedogenloze huurmoordenaar. Dat is de propositie van Blackwood in een notendop. De vergelijkingen met John Wick worden al snel gemaakt, maar om dezelfde kunstjes als Keanu Reeves uit te voeren, moet je goed voorbereid zijn. In de nieuwste trailer zien we hoe de geweren werken in Blackwood. Je moet ze eerst zien aan te schaffen, maar daarna mag je ermee doen wat je wilt. Het aanpassen en eigen maken van je wapens speelt een grote rol in deze third-person actiethriller. Het kan namelijk het verschil zijn tussen leven en dood wanneer je tijdens je nachtelijke activiteiten te maken krijgt met zware jongens en hun zwaar geschut. Check hieronder vooral alle details over je load-out, mobiliteitsopties en wat je kan doen in de tussentijd wanneer je niet mensen naar de grond werkt en trakteert op een gratis kogel tussen de ogen.
Blackwood hoort deze zomer te verschijnen voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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