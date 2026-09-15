Valve unboxt de Steam Frame, inschrijven kan nu
Enthousiast geworden van de Steam Frame? Check dan nu onderstaande video voor een uitgebreide blik op de nieuwe hardware. Zo zien we hoe Valve de Steam Frame unboxt, hoe het apparaat gebruikt moet worden en welke features het allemaal bevat.
Gisteren is eindelijk aangekondigd dat de Steam Frame flink aan de prijs is en wat de specs precies zijn. De draadloze VR-bril kent een adviesprijs van €1.049 voor het ‘instapmodel’, maar wat moet je doen wanneer je het langverwachte product thuis ontvangt? Nou, dat begint met het openen van de doos. In de verpakking tref je natuurlijk de Steam Frame zelf aan, de controllers en een opzetstuk zodat de Steam Frame comfortabeler is om te dragen wanneer je een bril op hebt. Vervolgens start het aansluit- en inlogproces, dat een klein aantal stappen vereist. Kom je er niet helemaal uit? Check dan even onderstaande video voor de volledige inlogprocedure.
Ben je van het zwieren en zwaaien en laat je nog weleens iets vallen? Check dan even onderstaande accessoirevideo. De Steam Frame wordt namelijk geleverd met een aantal optionele onderdelen die het speelplezier kunnen vergroten. Denk hierbij aan polsbandjes, zodat je de controllers niet per ongeluk door de kamer smijt, en een extra opzetstuk om eventueel licht te blokkeren.
Ben jij enthousiast over de Steam Frame? Of wellicht nog beter; ga jij hem halen? Je kunt je nu aanmelden voor een pre-order. Aanmelden moet echter snel, want op 17 september 2026 sluit de inschrijving om 19:00 Nederlandse tijd. Vervolgens husselt Valve de aanmeldingen op de lijst en krijg je op 18 september te horen of jij de Steam Frame op de nog onbekende releasedatum thuis hebt liggen. Inschrijven kan via de link in de bron.
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Als ik het goed zie zit de accu aan de achterkant van de strap en dus tegen je achterhoofd aan? Zou dat niet warm worden?
Op zich wel fijner denk ik qua gewichtsverdeling, waardoor de voorkant minder 'topzwaar' is.
Dat je je er ook nog voor moet inschrijven en dan moet hopen dat je er uit gehusseld wordt.
Denk dat ze blij moeten zijn dat ze het apparaat überhaupt verkocht krijgen voor die prijs.
Ik ga hem niet halen. Ik heb nog een meta quest 2 die ik icm SteamVR gebruik. Er zijn te weinig games die dit bedrag voor mij verantwoorden.