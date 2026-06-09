Update RuneScape: Dragonwilds krijgt releasedatum op consoles

Fans van Runescape hebben waarschijnlijk wel al gehoord van RuneScape: Dragonwilds en misschien hebben ze deze survivalgame al gespeeld in early access op pc. Er staan echter grote dingen op de planning, want dit najaar komt de game ook naar consoles!

Update 09-06-2026: Tijdens de Nintendo Direct kwam het laatste platform voor RuneScape: Dragonwilds aan bod. Jawel, naast de PS5- en Xbox Series X|S-versie wordt de Nintendo Switch 2-variant tot leven gewekt. Het deelt dezelfde releasedatum als de andere consoles. Check hieronder de nieuwste trailer!

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Wanneer komt RuneScape: Dragonwilds uit?

Na meer dan een jaar in early access vertoefd te hebben, zal RuneScape: Dragonwilds later dit jaar 'officieel' uitkomen. Ditmaal niet louter op pc, want ook PlayStation 5 en Xbox Series X|S worden in de mix gegooid - en ja, er is crossplay! -. Die feestelijke aankondiging gaat natuurlijk gepaard met een nieuwe trailer, die gevuld is met al het leuks dat je van Runescape gewend bent: draken, bomen omhakken, vissen, combat en meer! Bekijk de trailer hieronder:

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Runescape: Dragonwilds verschijnt op 15 september voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De game zal vanaf de release ook deel uitmaken van de PlayStation Plus Extra/Premium catalogus.