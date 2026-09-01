Dit zijn de PlayStation Plus-games van september 2026
Maak maar weer wat tijd vrij, want de gratis Essential-games van september 2026 staan live! Deze maand ontvangen we vier games als onderdeel van PlayStation Plus Essential, het instapabonnement van PS Plus.
De goedkoopste variant van PS Plus kent zoals gebruikelijk een paar games die we gratis kunnen downloaden, mits we over Essential beschikken natuurlijk. Dit keer kent de line-up een viertal games en deze maand zijn het niet de minste. Spelers kunnen de scope namelijk scherpstellen voor het in 2025 verschenen Sniper Elite: Resistance. Tevens kunnen we een balletje slaan in MLB The Show 26 en op avontuur in Wobbly Life. Ben je toe aan een wat langere game? Check dan Chained Echoes, een klassieke JRPG.
Bovenstaande PlayStation Plus Essentials zijn vanaf 1 september (nu) beschikbaar. Wees er echter snel bij, op 5 oktober 2026 verdwijnt de optie namelijk om deze kosteloos aan je library toe te voegen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Sniper Elite: Resistance
MLB The Show 26
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Sniper elite toevoegen en bewaren voor later even tussen 2 games in. Alle Sniper games die ik gespeeld heb via essentials gedownload. Nu met immortals of aveum bezig had ik anders ook nooit gekocht maar vind hem wel tof. Vaak bieden ze games waar ik teveel twijfel heb om te kopen en vaak valt het inderdaad tegen maar ook wel af en toe blij verrast.
Chained Echoes is echt een toffe game, de Sniper games zijn ook wel leuk dus prima maandje👍🏻
Sniper Elite is een aanrader!
Zoals elke maand bij mij: toegevoegd aan mijn bibliotheek en daarna zeer waarschijnlijk de games niet spelen😇
De sniper games zijn altijd wel leuk.
Zie nog steeds geen redenen om mijn PlayStation Plus op te zeggen.
Opgezegd! En nooit gebruikt gemaakt om een fame te " licensen "
Nou, vorige maand opgezegd, dus toch mooi om te zien dat ze deze maand maar gelijk beginnen met games weggeven die mij helemaal niks boeien, haha!
Meestal zit er elke maand wel 1 game bij die ik wel ff wil checken … Deze maand sla ik de gratis games ff over haha.