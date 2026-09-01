Dit zijn de PlayStation Plus-games van september 2026

Maak maar weer wat tijd vrij, want de gratis Essential-games van september 2026 staan live! Deze maand ontvangen we vier games als onderdeel van PlayStation Plus Essential, het instapabonnement van PS Plus.

De goedkoopste variant van PS Plus kent zoals gebruikelijk een paar games die we gratis kunnen downloaden, mits we over Essential beschikken natuurlijk. Dit keer kent de line-up een viertal games en deze maand zijn het niet de minste. Spelers kunnen de scope namelijk scherpstellen voor het in 2025 verschenen Sniper Elite: Resistance. Tevens kunnen we een balletje slaan in MLB The Show 26 en op avontuur in Wobbly Life. Ben je toe aan een wat langere game? Check dan Chained Echoes, een klassieke JRPG.

Bovenstaande PlayStation Plus Essentials zijn vanaf 1 september (nu) beschikbaar. Wees er echter snel bij, op 5 oktober 2026 verdwijnt de optie namelijk om deze kosteloos aan je library toe te voegen.