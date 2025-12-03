De Dutch Game Awards 2025 zijn afgerond en wij hebben de winnaars voor je op een rij gezet. Van SCHiM tot The Knightling - deze studio's vallen in de prijzen.

De grote winnaar van de avond kunnen we Grunn van Sokpop Collective noemen. De aandoenlijke horrorgame - waarbij tuinieren een centrale rol speelt - weet zowel de award voor beste game als beste gamedesign door het vuur te slepen. Daarnaast krijgt SCHiM van Extra Nice erkenning voor de fijne visuals, terwijl Twirlbound's The Knightling weet te scoren op het front van de audio. PLAYERUNKNOWN Productions' Prologue: Go Wayback! daarentegen ontvangt een prijs voor de beste technologie binnen de Nederlandse game-industrie. De Dutch Game Awards zijn onderdeel van Dutch Game Week.

Best Game : Grunn – Sokpop Collective

Best Art : SCHiM – Extra Nice

Best Audio : The Knightling - Twirlbound

Best Narrative : Herald: The Interactive Period Drama – Complete Edition - Wispfire

Best Technology : Prologue: Go Wayback! – PLAYERUNKNOWN Productions

Best Game Design : Grunn – Sokpop Collective

Best Applied Game : Freequency – Hulan

Best Debut Game : Luma Island – Feel Free Games

Best Student Game : The Final Print – Dummy Detectives - BUas

Dutch Game Awards

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