Dit zijn de winnaars van de Dutch Game Awards 2025
De Dutch Game Awards 2025 zijn afgerond en wij hebben de winnaars voor je op een rij gezet. Van SCHiM tot The Knightling - deze studio's vallen in de prijzen.
De grote winnaar van de avond kunnen we Grunn van Sokpop Collective noemen. De aandoenlijke horrorgame - waarbij tuinieren een centrale rol speelt - weet zowel de award voor beste game als beste gamedesign door het vuur te slepen. Daarnaast krijgt SCHiM van Extra Nice erkenning voor de fijne visuals, terwijl Twirlbound's The Knightling weet te scoren op het front van de audio. PLAYERUNKNOWN Productions' Prologue: Go Wayback! daarentegen ontvangt een prijs voor de beste technologie binnen de Nederlandse game-industrie. De Dutch Game Awards zijn onderdeel van Dutch Game Week.
- Best Game: Grunn – Sokpop Collective
- Best Art: SCHiM – Extra Nice
- Best Audio: The Knightling - Twirlbound
- Best Narrative: Herald: The Interactive Period Drama – Complete Edition - Wispfire
- Best Technology: Prologue: Go Wayback! – PLAYERUNKNOWN Productions
- Best Game Design: Grunn – Sokpop Collective
- Best Applied Game: Freequency – Hulan
- Best Debut Game: Luma Island – Feel Free Games
- Best Student Game: The Final Print – Dummy Detectives - BUas
Dutch Game Awards
Wat zijn jouw favoriete games van Nederlandse bodem? Laat het ons weten!
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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