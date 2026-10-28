Cosy vampierengame Moonlight Peaks komt ook naar PS5

Afgelopen zomer bracht ontwikkelaar Little Chicken hun schattige farming sim Moonlight Peaks (inclusief vampieren en weerwolven) uit op Switch en pc. De game werd positief ontvangen en werd goed verkocht... dus zet de ontwikkelaar nu de volgende stap!

In een officieel bericht heeft men namelijk laten weten dat Moonlight Peaks volgende maand ook op de PlayStation 5 zal verschijnen! Geweldig nieuws dus voor consolespelers die graag ook eens hun eigen gotische boerderij willen uitbouwen. De PS5-versie verschijnt op 17 november (wordt dit een GTA-killer?), dus je hoeft niet zo heel lang meer te wachten.

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Wil je meer weten over Moonlight Peaks? Lees dan zeker onze review na of bereid je alvast goed voor met onze tips & tricks guide.