Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Cosy vampierengame Moonlight Peaks komt ook naar PS5

Door Simon Verbeke
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Afgelopen zomer bracht ontwikkelaar Little Chicken hun schattige farming sim Moonlight Peaks (inclusief vampieren en weerwolven) uit op Switch en pc. De game werd positief ontvangen en werd goed verkocht... dus zet de ontwikkelaar nu de volgende stap!

In een officieel bericht heeft men namelijk laten weten dat Moonlight Peaks volgende maand ook op de PlayStation 5 zal verschijnen! Geweldig nieuws dus voor consolespelers die graag ook eens hun eigen gotische boerderij willen uitbouwen. De PS5-versie verschijnt op 17 november (wordt dit een GTA-killer?), dus je hoeft niet zo heel lang meer te wachten.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Wil je meer weten over Moonlight Peaks? Lees dan zeker onze review na of bereid je alvast goed voor met onze tips & tricks guide.

Bron: Little Chicken
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 24 reviews 393 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Moonlight Peaks
Moonlight Peaks

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Little Chicken

Uitgever

Marvelous

Release

7 juli 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord