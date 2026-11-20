Bethesda bevestigt Fallout-geïnspireerde A Wasteland Full of Cats
Bethesda gaat de samenwerking aan met Devcats voor een bijzondere spin-off game. A Wasteland Full of Cats is in de maak.
'The cat is out of the bag', aldus het social media account van Fallout. Via de website van de Australian Classification Board kregen oplettende spelers lucht van de naam 'A Wasteland Full of Cats' en de beschrijving ervan. Het gaat om een zoek-en-vind-game, en de voorwerpen die je moet vinden zijn katten en poezen. Maar al snel viel de Fallout-achtige beschrijving op:
De Vault, de Wasteland; het is vrij duidelijk en Bethesda windt er dan ook geen doekjes meer om. Het bedrijf achter de RPG-reeks bevestigt het bestaan van de spin-off. Hoewel ze verder weinig details delen, liggen er wel een aantal feitjes op straat. A Wasteland Full of Cats bevat onder andere veertien locaties, 33 rooms en een hele kluis vol aan herkenbare levels uit de Fallout-franchise gepaard gaande met lichte puzzel-mechanics.
Wanneer en voor welke platformen A Wasteland Full of Cats komt te verschijnen, is momenteel onbekend. Wel heeft Devcats een andere titel in de maak, namelijk A Mission Full of Cats. Deze komt in 2027 te verschijnen voor de pc via Steam.
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Een nobel streven om via Fallout aandacht te vragen voor huisdieren, maar wat voor game wordt dit precies? Met 14 locaties, NPC's, maar toch ook weer levels en puzzels, wat voor type game wordt het?
Vraag mij overigens af hoe mijn huisdieren het zouden doen, voor mijn eigen kat heb ik wel hoop, voor de hond geen, want die is zo afhankelijk van mij, de mensheid, die gaat geen eten vinden.
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