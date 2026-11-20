Bethesda gaat de samenwerking aan met Devcats voor een bijzondere spin-off game. A Wasteland Full of Cats is in de maak.

'The cat is out of the bag', aldus het social media account van Fallout. Via de website van de Australian Classification Board kregen oplettende spelers lucht van de naam 'A Wasteland Full of Cats' en de beschrijving ervan. Het gaat om een zoek-en-vind-game, en de voorwerpen die je moet vinden zijn katten en poezen. Maar al snel viel de Fallout-achtige beschrijving op:

You play as one of the cats in the Vault. One day there is an accident in the Vault and all of the cats who live there escape out into the Wasteland. It is up to you with the help of some NPCs you meet along the way to find them and return them to the Vault. Devcats

De Vault, de Wasteland; het is vrij duidelijk en Bethesda windt er dan ook geen doekjes meer om. Het bedrijf achter de RPG-reeks bevestigt het bestaan van de spin-off. Hoewel ze verder weinig details delen, liggen er wel een aantal feitjes op straat. A Wasteland Full of Cats bevat onder andere veertien locaties, 33 rooms en een hele kluis vol aan herkenbare levels uit de Fallout-franchise gepaard gaande met lichte puzzel-mechanics.

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Wanneer en voor welke platformen A Wasteland Full of Cats komt te verschijnen, is momenteel onbekend. Wel heeft Devcats een andere titel in de maak, namelijk A Mission Full of Cats. Deze komt in 2027 te verschijnen voor de pc via Steam.