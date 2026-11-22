Philip benoemde in de review van The Binding of Isaac: Repentance+ dat een verslavende roguelike nog verslavender is geworden. Ontwikkelaar Nicalis heeft daar echter snel verandering in weten te brengen. De game is namelijk massaal gereviewbombd op Steam door het gebruik van AI-gegenereerde muziek. Iets wat de originele bedenker en medeontwikkelaar Edmund McMillen betreurt.

You hate to see it. De reputatie van een indieklassieker is onder een deel van de community in één keer door het putje gegaan. De zoveelste versie van The Binding of Isaac kon ons flink bekoren, mede dankzij de nieuwe daily runs. De daily run van 19 november haakte in op de release van Grand Theft Auto 6, een leuke verwijzing naar een gigantische game. Al snel kwam op Reddit te staan dat de gebruikte muziek door AI was gegenereerd zonder dat Nicalis daar melding van had gemaakt. En dus doet het internet waar het goed in is. De hooivorken werden opgepakt en de game werd massaal gereviewbombd.

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Nicalis was er snel bij. Nog geen dag later verscheen er een patch voor pc waarmee de omstreden muziek is verwijderd. Daarbij roepen McMillen en Nicalis op om bugs te blijven melden. Dat de muziek door AI is gegenereerd, staat overigens buiten kijf. Zo opent de updatelog met: 'Removal of generated music files'. Hoe de bestanden er überhaupt zijn ingekomen, is onbekend. Zo laat ook McMillen weten via X. Die claimt namelijk volledig onwetend te zijn betreffende de toevoeging van AI in de game door Nicalis (wat mij overigens vrij zorgelijk lijkt).

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Is het toevoegen van AI-muziek reden voor jou om een game links te laten liggen? Reviewbomben is overigens in trek de afgelopen periode. Zo hebben The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Switch 2 en GTA 6 aardig wat negatieve gebruikersreviews op Metacriticontvangen. Laat het weten in de comments!