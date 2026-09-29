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Monster Hunter Outlanders krijgt releasedatum

Door Simon Verbeke
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De Monster Hunter-franchise is weer helemaal populair en daar wil Capcom natuurlijk gebruik van maken. Dit jaar staat er zelfs een nieuwe game in de reeks op de planning: het mobiele Monster Hunter Outlanders.

Monster Hunter betekent uiteraard jagen op gigantische (en gevaarlijke) beesten. Monster Hunter Outlanders is dan misschien 'maar een mobiele game', maar ontwikkelaar TiMi Studio Group hoopt ons wel dat typische 'Monster Hunter'-gevoel te geven dat de consolegames ons ook gaven. Uiteraard zal deze game ook een eigen identiteit hebben, met nieuwe avonturen, monsters en gebieden.

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De producer laat in bovenstaande videoboodschap weten dat Monster Hunter Outlanders zal verschijnen op 29 oktober 2026 voor iOS en Android, nog een maandje wachten dus. De game kreeg al eerder dit jaar (op de Tokyo Game Show) een trailer met een hoop gameplaybeelden.

Bron: TiMi Studio Group
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 20 reviews 361 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Monster Hunter Outlanders
Monster Hunter Outlanders

Ontwikkelaar

TiMi Studio Group

Uitgever

Capcom

Release

29 oktober 2026

Platforms

Mob
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