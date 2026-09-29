Monster Hunter Outlanders krijgt releasedatum

De Monster Hunter-franchise is weer helemaal populair en daar wil Capcom natuurlijk gebruik van maken. Dit jaar staat er zelfs een nieuwe game in de reeks op de planning: het mobiele Monster Hunter Outlanders.

Monster Hunter betekent uiteraard jagen op gigantische (en gevaarlijke) beesten. Monster Hunter Outlanders is dan misschien 'maar een mobiele game', maar ontwikkelaar TiMi Studio Group hoopt ons wel dat typische 'Monster Hunter'-gevoel te geven dat de consolegames ons ook gaven. Uiteraard zal deze game ook een eigen identiteit hebben, met nieuwe avonturen, monsters en gebieden.

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De producer laat in bovenstaande videoboodschap weten dat Monster Hunter Outlanders zal verschijnen op 29 oktober 2026 voor iOS en Android, nog een maandje wachten dus. De game kreeg al eerder dit jaar (op de Tokyo Game Show) een trailer met een hoop gameplaybeelden.