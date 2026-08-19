Uitbreiding Nioh 3 - Hell Rising nu verkrijgbaar

Bereid je voor om te strijden tot de dood volgt. Nioh 3 is vandaag voorzien van de Hell Rising-DLC. Deze uitbreiding bevat een nieuw verhaal, een nieuwe locatie, wapens en meer!

Nioh 3 - Hell Rising neemt ons wederom mee naar een wereld gevuld met Yokai. In 1651 zou het vredig moeten zijn, maar het land wordt geplaagd door de Crucible. Hierdoor nemen Yokai, rebellen en alchemisten het tegen elkaar op, wat het land doet transformeren. Hell Rising introduceert de hoko & shield en ninja hoko & shield, waarmee je zowel defensief als aanvallend kunt spelen. Het is echter de one-eyed swordsman Yagyu Jabei die het grootste gevaar vormt. Verzamel dus die Soul Cores om nog sterker te worden. De content uit deze DLC is eveneens te gebruiken in de base game. Verzamel dus alle nieuwe Ninjutsu, Onmyo Magic en Guardian Spirits voor een nieuwe ervaring in de gehele game.

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Nioh 3 - Hell Rising is nu beschikbaar voor PlayStation 5 en pc. De DLC is onderdeel van de Season Pass, waarmee je twee DLC's krijgt. Koop je de uitbreiding liever los, dan is dat mogelijk. Nioh 3 - Hell Rising kent een adviesprijs van € 19,99.