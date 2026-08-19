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Uitbreiding Nioh 3 - Hell Rising nu verkrijgbaar

Door Rudy Wijnberg
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Bereid je voor om te strijden tot de dood volgt. Nioh 3 is vandaag voorzien van de Hell Rising-DLC. Deze uitbreiding bevat een nieuw verhaal, een nieuwe locatie, wapens en meer!

Nioh 3 - Hell Rising neemt ons wederom mee naar een wereld gevuld met Yokai. In 1651 zou het vredig moeten zijn, maar het land wordt geplaagd door de Crucible. Hierdoor nemen Yokai, rebellen en alchemisten het tegen elkaar op, wat het land doet transformeren. Hell Rising introduceert de hoko & shield en ninja hoko & shield, waarmee je zowel defensief als aanvallend kunt spelen. Het is echter de one-eyed swordsman Yagyu Jabei die het grootste gevaar vormt. Verzamel dus die Soul Cores om nog sterker te worden. De content uit deze DLC is eveneens te gebruiken in de base game. Verzamel dus alle nieuwe Ninjutsu, Onmyo Magic en Guardian Spirits voor een nieuwe ervaring in de gehele game.

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Nioh 3 - Hell Rising is nu beschikbaar voor PlayStation 5 en pc. De DLC is onderdeel van de Season Pass, waarmee je twee DLC's krijgt. Koop je de uitbreiding liever los, dan is dat mogelijk. Nioh 3 - Hell Rising kent een adviesprijs van € 19,99.

Bron: Team Ninja
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2373 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Nioh 3
Nioh 3

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Team Ninja

Uitgever

KOEI TECMO GAMES

Release

6 februari 2026

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar Jason28
Jason28
lvl8 Achievement Hunter
12 uur geleden

Ik zit compleet vast in de base game, een baas die momenteel echt te moeilijk is, ik weet dat als ik er uren aan spendeer hem uiteindelijk wel versla maar ik vind het gevecht deze keer ook gewoon minder leuk. De rest van de openstaande quests heb ik allemaal gedaan

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Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
15 uur geleden

Heb me aardig vermaakt met nioh 3 in de week dat de game was gereleased, maar dit is al zo lang nu geleden dat ik die game heb gespeeld, heb nu 0 interesse om de game weer op te pakken en alles opnieuw uit vinden en leren.

Als het nou in de eerste maand was geweest of zo had ik het nog wel gespeeld, maar helaas als het een paar maanden is heb ik vaak geen interesse meer.

Behalve als je opeens een dlc/expansion van een fromsoft game uitgeeft of een cyberpunk of een witcher 3 tien jaar later... day 1 dan 🤣

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