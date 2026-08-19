Uitbreiding Nioh 3 - Hell Rising nu verkrijgbaar
Bereid je voor om te strijden tot de dood volgt. Nioh 3 is vandaag voorzien van de Hell Rising-DLC. Deze uitbreiding bevat een nieuw verhaal, een nieuwe locatie, wapens en meer!
Nioh 3 - Hell Rising neemt ons wederom mee naar een wereld gevuld met Yokai. In 1651 zou het vredig moeten zijn, maar het land wordt geplaagd door de Crucible. Hierdoor nemen Yokai, rebellen en alchemisten het tegen elkaar op, wat het land doet transformeren. Hell Rising introduceert de hoko & shield en ninja hoko & shield, waarmee je zowel defensief als aanvallend kunt spelen. Het is echter de one-eyed swordsman Yagyu Jabei die het grootste gevaar vormt. Verzamel dus die Soul Cores om nog sterker te worden. De content uit deze DLC is eveneens te gebruiken in de base game. Verzamel dus alle nieuwe Ninjutsu, Onmyo Magic en Guardian Spirits voor een nieuwe ervaring in de gehele game.
Nioh 3 - Hell Rising is nu beschikbaar voor PlayStation 5 en pc. De DLC is onderdeel van de Season Pass, waarmee je twee DLC's krijgt. Koop je de uitbreiding liever los, dan is dat mogelijk. Nioh 3 - Hell Rising kent een adviesprijs van € 19,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Trailer
Nioh 3 verwelkomt nieuwe content via Hell Rising DLC
De eerste uitbreiding voor Nioh 3 is door Team Ninja wereldkundig gemaakt. Check hier de gameplaytrailer van Nioh 3 - Hell Rising DLC.0 reacties
-
Industrie
Koei Tecmo doet het goed en kent ongeziene groei
Het gaat goed bij het Japanse Koei Tecmo: de CEO heeft laten weten dat het bedrijf sterk is gegroeid en dat de toekomst er rooskleurig uitziet.1 reactie
-
Nieuws
Nioh 3 meer dan een miljoen keer verkocht
Ontwikkelaar Team NINJA deelt mooi nieuws voor de Nioh-franchise. Actie-RPG Nioh 3 is meer dan een miljoen keer verkocht sinds de release twee weken...1 reactie
-
Game review34
Nioh 3 review - Groots, gedetailleerd en onvergetelijk
Nioh 3 is een meeslepende actie-RPG met uitdagende combat, prachtig leveldesign en een boeiend verhaal. Bereid je voor op het grootse avontuur in deze...34 reacties
Ik zit compleet vast in de base game, een baas die momenteel echt te moeilijk is, ik weet dat als ik er uren aan spendeer hem uiteindelijk wel versla maar ik vind het gevecht deze keer ook gewoon minder leuk. De rest van de openstaande quests heb ik allemaal gedaan
Heb me aardig vermaakt met nioh 3 in de week dat de game was gereleased, maar dit is al zo lang nu geleden dat ik die game heb gespeeld, heb nu 0 interesse om de game weer op te pakken en alles opnieuw uit vinden en leren.
Als het nou in de eerste maand was geweest of zo had ik het nog wel gespeeld, maar helaas als het een paar maanden is heb ik vaak geen interesse meer.
Behalve als je opeens een dlc/expansion van een fromsoft game uitgeeft of een cyberpunk of een witcher 3 tien jaar later... day 1 dan 🤣