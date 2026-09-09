CD Projekt Red maakt tijdens de Nintendo Direct een entree. The Witcher III: Wild Hunt – Remastered wordt beschikbaar gemaakt voor de Nintendo Switch 2. Hoe dat eruit ziet, dat zie je hieronder.

Natuurlijk hadden we al gameplay van The Witcher III: Wild Hunt – Remastered op de Switch 2 voorbij zien komen, maar het biedt fans van het platform toch extra zekerheid om de RPG in levende lijve tijdens de showcase op te zien duiken. De Switch 2-versie hanteert dezelfde features en releasedatum vergeleken met de andere platformen. Oftewel mocht je het origineel bezitten, op zowel de originele Switch als de huidige console, dan wordt The Witcher III: Wild Hunt – Remastered gratis op je account toegevoegd. De aankomende DLC, genaamd Songs of the Past, staat ook op de planning om in 2027 te verschijnen voor de Nintendo Switch 2. Deze expansie kost je echter wel gewoon centjes.

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The Witcher III: Wild Hunt – Remastered is beschikbaar vanaf 29 september 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.