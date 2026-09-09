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gamescom 2026

The Witcher III: Wild Hunt – Remastered ook te spelen op Switch 2

Door Bram Noteboom
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CD Projekt Red maakt tijdens de Nintendo Direct een entree. The Witcher III: Wild Hunt – Remastered wordt beschikbaar gemaakt voor de Nintendo Switch 2. Hoe dat eruit ziet, dat zie je hieronder.

Natuurlijk hadden we al gameplay van The Witcher III: Wild Hunt – Remastered op de Switch 2 voorbij zien komen, maar het biedt fans van het platform toch extra zekerheid om de RPG in levende lijve tijdens de showcase op te zien duiken. De Switch 2-versie hanteert dezelfde features en releasedatum vergeleken met de andere platformen. Oftewel mocht je het origineel bezitten, op zowel de originele Switch als de huidige console, dan wordt The Witcher III: Wild Hunt – Remastered gratis op je account toegevoegd. De aankomende DLC, genaamd Songs of the Past, staat ook op de planning om in 2027 te verschijnen voor de Nintendo Switch 2. Deze expansie kost je echter wel gewoon centjes.

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The Witcher III: Wild Hunt – Remastered is beschikbaar vanaf 29 september 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5457 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Witcher III: Wild Hunt
Winnaar
The Witcher III: Wild Hunt

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

CD Projekt RED

Uitgever

Bandai Namco

Release

19 mei 2015

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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