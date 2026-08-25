The Witcher III Wild Hunt krijgt in september gratis remaster

We wisten dat CD Projekt Red met iets van The Witcher III: Wild Hunt naar Keulen zou komen, maar weinig mensen zagen een The Witcher 3: Wild Hunt Remaster aankomen. En wellicht nog spraakmakender? De remaster komt beschikbaar als gratis update voor iedereen die de base game in bezit heeft.

Op 29 september 2026 verschijnt The Witcher 3: Wild Hunt Remastered. Deze nieuwe editie van de bijzonder populaire game bevat verbeterde visuals, gameplay, verbeteringen en meer. Daarnaast krijgt iedereen die de base game bezit gratis toegang tot de Hearts of Stone- en Blood and Wine-uitbreidingen.

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The Witcher 3: Wild Hunt Remastered verschijnt op 29 september 2026 als gratis update voor iedereen die de base game op PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 of pc bezit.