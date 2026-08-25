The Witcher III Wild Hunt krijgt in september gratis remaster
We wisten dat CD Projekt Red met iets van The Witcher III: Wild Hunt naar Keulen zou komen, maar weinig mensen zagen een The Witcher 3: Wild Hunt Remaster aankomen. En wellicht nog spraakmakender? De remaster komt beschikbaar als gratis update voor iedereen die de base game in bezit heeft.
Op 29 september 2026 verschijnt The Witcher 3: Wild Hunt Remastered. Deze nieuwe editie van de bijzonder populaire game bevat verbeterde visuals, gameplay, verbeteringen en meer. Daarnaast krijgt iedereen die de base game bezit gratis toegang tot de Hearts of Stone- en Blood and Wine-uitbreidingen.
The Witcher 3: Wild Hunt Remastered verschijnt op 29 september 2026 als gratis update voor iedereen die de base game op PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 of pc bezit.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Wat een toppers bij CDPR. Maar ik wacht nog even tot de DLC in 2027 uitkomt.
The Rock heeft hem op Switch maar nog nooit gespeeld… Switch 2 van Mini Rock maar eens confisqueren dan.
Geen remake, maar een remaster. Alsnog zijn het bazen dat het voor eigenaren van The Witcher 3 is gratis update is 💪🏼
Er staat remake, maar het is een remaster. Dat is natuurlijk wel een verschil....
Man man man wat een toppers daar bij CD Projekt. Was een heerlijke afsluiter van de show vond de rest niet zo veel aan dus dit maakte het wel meer dan goed.
Huh, we hebben toch al een Ps5 versie gehad en was toch al een remaster maar krijgen nu dus een remake?
Opmerkelijk: ook voor Blizzards battle.net. Voor het eerst dat een non-activision-blizzard/microsoft game aan battle.net wordt toegevoegd.
Man dit is toch gewoon fucking sexy. Ik moet de tweede dlc nog uitspelen. Dus daar wacht ik mooi mee tot eind september.