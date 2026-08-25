Stijlvolle actie-platformer Elta: Defy All Gods onthuld

Afterburner Studios​ en Focus Entertainment slaan de handen ineen en werken samen aan de actie-platformer Elta: Defy All Gods.

In deze bloedstollende actie-platformgame moeten spelers zich samen met hun drakengod-metgezel een weg vechten uit vervallen werelden; ongeacht welke vijand of uitdaging hen ook in de weg staat. Combat en platforming staan centraal in Elta: Defy All Gods, maar vergis je niet: het gaat om een 3D-titel, waar je reflexen en inschattingsvermogen goud waard kunnen zijn. Benieuwd geworden? Vanaf 1 oktober 2026 is er een demo beschikbaar om alvast een voorproefje te ervaren van de aankomende titel.

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Elta: Defy All Gods is beschikbaar in vroeg 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.