Stijlvolle actie-platformer Elta: Defy All Gods onthuld
Afterburner Studios en Focus Entertainment slaan de handen ineen en werken samen aan de actie-platformer Elta: Defy All Gods.
In deze bloedstollende actie-platformgame moeten spelers zich samen met hun drakengod-metgezel een weg vechten uit vervallen werelden; ongeacht welke vijand of uitdaging hen ook in de weg staat. Combat en platforming staan centraal in Elta: Defy All Gods, maar vergis je niet: het gaat om een 3D-titel, waar je reflexen en inschattingsvermogen goud waard kunnen zijn. Benieuwd geworden? Vanaf 1 oktober 2026 is er een demo beschikbaar om alvast een voorproefje te ervaren van de aankomende titel.
Elta: Defy All Gods is beschikbaar in vroeg 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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nope ziet er saai uit wat mij betreft. leuke stijl maar die korte gameplay fragementen overtuigen niet.