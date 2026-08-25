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gamescom 2026

Stijlvolle actie-platformer Elta: Defy All Gods onthuld

Door Bram Noteboom
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Afterburner Studios​ en Focus Entertainment slaan de handen ineen en werken samen aan de actie-platformer Elta: Defy All Gods.

In deze bloedstollende actie-platformgame moeten spelers zich samen met hun drakengod-metgezel een weg vechten uit vervallen werelden; ongeacht welke vijand of uitdaging hen ook in de weg staat. Combat en platforming staan centraal in Elta: Defy All Gods, maar vergis je niet: het gaat om een 3D-titel, waar je reflexen en inschattingsvermogen goud waard kunnen zijn. Benieuwd geworden? Vanaf 1 oktober 2026 is er een demo beschikbaar om alvast een voorproefje te ervaren van de aankomende titel.

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Elta: Defy All Gods is beschikbaar in vroeg 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Opening Night Live
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5357 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Granite
Granite
lvl2 Journey Awaits!
1 minuut geleden

nope ziet er saai uit wat mij betreft. leuke stijl maar die korte gameplay fragementen overtuigen niet.

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