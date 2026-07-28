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Gerucht: WayForward werkt aan Cyberpunk: Edgerunners-brawler

Door Bram Noteboom
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Volgens het journalistieke platform MP1st werkt WayForward (Shantae, River City Girls) aan een Cyberpunk: Edgerunners-brawler. Lees hier de details!

Cyberpunk: Edgerunners is natuurlijk hot en happening. Het tweede seizoen arriveert later dit jaar, maar de multimedia-push van CD Projekt Red lijkt (mede) ingevuld te worden door de welbekende ontwikkelaar WayForward. De website MP1st claimt te weten dat men bezig is geweest met een brawler die zich afspeelt in het Cyberpunk: Edgerunners-universum. De game werd ontdekt in het portfolio van een ex-werknemer, wiens identiteit geheim blijft om hem/haar te beschermen voor mogelijke consequenties. Onder de naam 'Cyberpunk: Edgerunners Gemini' was de titel in ieder geval in ontwikkeling tussen 2025 en 2026. Het is onbekend of de game alsnog het levenslicht gaat zien, maar wel duiken details over het project op. Het zou gaan om een 2.5D beat-em-up met 'rollback-driven'-mechanics en (online) multiplayer-functies.

Cyberpunk Edgerunners WayForward game

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Bron: MP1st
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5232 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Cyberpunk 2077 Winnaar
Cyberpunk 2077

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

CD Projekt RED

Uitgever

CD PROJEKT RED

Release

10 december 2020

Platforms

PC
PS4
XONE
GST
PS5
XBS
NS2
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