Gerucht: WayForward werkt aan Cyberpunk: Edgerunners-brawler

Volgens het journalistieke platform MP1st werkt WayForward (Shantae, River City Girls) aan een Cyberpunk: Edgerunners-brawler. Lees hier de details!

Cyberpunk: Edgerunners is natuurlijk hot en happening. Het tweede seizoen arriveert later dit jaar, maar de multimedia-push van CD Projekt Red lijkt (mede) ingevuld te worden door de welbekende ontwikkelaar WayForward. De website MP1st claimt te weten dat men bezig is geweest met een brawler die zich afspeelt in het Cyberpunk: Edgerunners-universum. De game werd ontdekt in het portfolio van een ex-werknemer, wiens identiteit geheim blijft om hem/haar te beschermen voor mogelijke consequenties. Onder de naam 'Cyberpunk: Edgerunners Gemini' was de titel in ieder geval in ontwikkeling tussen 2025 en 2026. Het is onbekend of de game alsnog het levenslicht gaat zien, maar wel duiken details over het project op. Het zou gaan om een 2.5D beat-em-up met 'rollback-driven'-mechanics en (online) multiplayer-functies.

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