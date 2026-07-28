Overzicht: Dit staat je te wachten in Apex Legends: Marked

Apex Legends is alweer toe aan diens dertigste seizoen. In Apex Legends: Marked kunnen spelers diverse updates, aanpassingen en features verwachten. In dit overzicht zetten we alle belangrijkste informatie voor je op een rijtje; dan weet jij weer waar je aan toe bent. Klaar om de overwinning over de streep te trekken? Dit is alles wat je moet weten.

Bloodhound Rework: Een van de originele personages uit de Apex Legends wordt opnieuw vormgegeven. Bloodhound mag rekenen op de nodige buffs in de vorm van verbeterde vaardigheden. Het wordt makkelijker dan ooit om je tegenstanders op te speuren en neer te halen. Via de hernieuwde passive laten ze nu een gloeiend spoor achter, terwijl je met de Tactical gehele bodyscans op je scherm kan toveren. De volledig nieuwe Allfather's Cloak Ultimate kan een Legend volledig onzichtbaar maken om zo de optimale verrassingsaanval uit te voeren.

Loba and Rampart Updates: Zowel Loba als Rampart worden voorzien van de nodige veranderingen. De meesterdief zorgt ervoor dat de groep profiteert van stevige loot, dankzij een kortere cooldown voor haar Black Market-ultimate. Haar Tactical beweegt nu sneller en bestrijkt een groter gebied, waardoor je een vlottere uitweg hebt wanneer het misgaat. Rampart daarentegen kan zich sneller verplaatsen wanneer ze Sheila inzet, waardoor ze haar team makkelijker ondersteunt met mobielere vuurkracht. Verder worden haar Amped Walls sneller opgebouwd en kunnen meer schade weerstaan.

Corrupted Attachments: De loot wordt ook weer onder handen genomen. Corrupted Attachments worden toegevoegd, maar wees bewust: ze bieden alleen maar late-game kracht tegenover een prijs. Het is nooit een win-winsituatie met deze wapenonderdelen. De loot-levering is verder bijgewerkt. De Extended- en Weapon Supply Bins en Wildlife Smart Loot zijn verwijderd, de Arsenals en de reset van de Lootbin zijn herzien, en nog veel meer. Respawn Entertainment hoopt zo speler meer uit de load-out-schermen te houden.

World's Edge Map Update: Tot slot neemt men een kijkje bij de welbekende map World's Edge. Het slagveld kan genieten van nieuwe visuals en drie nieuwe points-of-interest. De Bloodhound-stam claimt het Climatizer-gebied met de unieke architectuur van East Village en het enorme Longhouse. War Camp neemt de Survey Camp over na de nodige confrontaties in de arena. Verder komt de Tree Settlement tot leven en introduceert het nieuwe gameplay met verticale bewegingen in World’s Edge.

Apex Legends: Marked is vanaf 4 augustus 2026 beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, Xbox-consoles en Nintendo Switch 2. Uiteraard gaat deze launch gepaard met de nodige (additionele) cosmetische items die je voor een aankoop kan binnenhalen. Denk hierbij aan Marked Battle Pass Tiers & Rewards, maar ook de Mythic CAR: Mark of the Gods.