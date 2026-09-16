Genoten van Wo Long: Fallen Dynasty of simpelweg niet toegekomen aan de game? Stoom jezelf dan alvast klaar, want Wo Long 2: Wings of Ember verschijnt namelijk op 4 maart 2027! Een voorproefje krijgen is mogelijk: de Wo Long 2: Wings of Ember-demo is nu te spelen!

Afgelopen juni werd Wo Long 2: Wings of Ember aangekondigd tijdens de Xbox Games Showcase. De opvolger van de Three Kingdoms-action-RPG is nu voorzien van een releasedatum. De sequel verschijnt namelijk op 4 maart 2027. Om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten, heeft Koei Tecmo een ‘Alpha Demo’ van de game vrijgegeven. Wees er echter snel bij, want de demo verdwijnt op 30 september om 16:59 uur Nederlandse tijd weer uit de store. Weet je de demo te voltooien? Dan speel je de Fledgling Phoenix Helmet vrij! Helaas is de demo niet beschikbaar voor Nintendo Switch 2.

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Wo Long 2: Wings of Ember verschijnt op 4 maart 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.