Wo Long 2: Wings of Ember verschijnt maart 2027, demo nu te spelen
Genoten van Wo Long: Fallen Dynasty of simpelweg niet toegekomen aan de game? Stoom jezelf dan alvast klaar, want Wo Long 2: Wings of Ember verschijnt namelijk op 4 maart 2027! Een voorproefje krijgen is mogelijk: de Wo Long 2: Wings of Ember-demo is nu te spelen!
Afgelopen juni werd Wo Long 2: Wings of Ember aangekondigd tijdens de Xbox Games Showcase. De opvolger van de Three Kingdoms-action-RPG is nu voorzien van een releasedatum. De sequel verschijnt namelijk op 4 maart 2027. Om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten, heeft Koei Tecmo een ‘Alpha Demo’ van de game vrijgegeven. Wees er echter snel bij, want de demo verdwijnt op 30 september om 16:59 uur Nederlandse tijd weer uit de store. Weet je de demo te voltooien? Dan speel je de Fledgling Phoenix Helmet vrij! Helaas is de demo niet beschikbaar voor Nintendo Switch 2.
Wo Long 2: Wings of Ember verschijnt op 4 maart 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…