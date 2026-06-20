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Pragmata-team stond onder toezicht van de "Diana Police"

Door Rudy Wijnberg

Pragmata wist afgelopen april aardig te verrassen door torenhoge cijfers te scoren. Ook Gameliner is te spreken over het werk van Capcom. Wij beloonden de game namelijk met 4,5 sterren in onze Pragmata-review. Het wordt echter steeds duidelijker waarom Pragmata zo goed is. Zo stond het developmentteam onder streng toezicht van de "Diana Police".

Scribble Suit Pragmata

Gedurende een livestream ter ere van Vaderdag deed een flink deel van het Pragmata-team een boekje open over de ontwikkeling van de game. Uiteraard is het meest opvallende aspect de band tussen Hugh en zijn androïde surrogaatdochter Diana. Tijdens de livestream erkende het team dat de essentie van Diana continu onder toezicht stond van de Diana Police, een groep vrouwen die het kinderlijke karakter van Diana nauwlettend in de gaten hield.

In een interview met Game*Spark verklaarde Pragmata Game Director Cho Yonghee waarom de Diana Police enkel uit vrouwen bestond. Volgens Yonghee zouden mannen minder goed in staat zijn om subtiele verschillen bij vrouwelijke personages op te pikken, onder het mom van: "Wat is het verschil?"

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De livestream is overigens niet alles wat Capcom doet om Vaderdag in Pragmata te vieren. Binnenkort heeft Hugh namelijk de 'Scribble Suit' in zijn kledingkast hangen.

Wat denken jullie dat het geheim van Pragmata is? Is het inderdaad de band tussen Hugh en Diana die eruit springt? Laat het weten in de reacties.

Bron: Game*Spark
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Pragmata
Pragmata

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

17 april 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Hanswezen
Hanswezen
Gameliner
2 weken geleden om 18:38

Las dit artikel omdat ik ontzettend benieuwd was wat princess Diana hiermee te maken had. Niks blijkt dus. Weer wat informatie rijker.

3
Avatar Cyberpunk
Cyberpunk
lvl3 XP Farmer
2 weken geleden om 16:04

Demo toevallig gedownload dus die even spelen binnenkort. Mocht het bevallen dan haal ik de game wel in de sale.

1
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl8 Achievement Hunter
2 weken geleden om 13:44

Jammer dat het niet heeft mogen baten bij de twitter heksen, gekkies zagen haar en noemde het meteen een Pedo game.

0
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl6 Combo Juggler
2 weken geleden om 09:57

Was een leuke game, maar wel iets te abstract en heel veilig. Tevens de kirtste singleplayer van het jaar. Mag in een volgend deel wel wat heftiger met omgevingen die WEL stuk kunnen, etc.

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
2 weken geleden om 09:53

"mannen minder goed in staat zijn om subtiele verschillen bij vrouwelijke personages op te pikken,"

Is dat waarom mijn vriendin altijd boos op mij is wanneer ze bij de kapper is geweest en het mij niet opvalt? Heb ik nu eindelijk een goed excuus. Zal haar de volgende keer gelijk naar dit artikel verwijzen! 🤣

5
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