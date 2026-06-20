Pragmata-team stond onder toezicht van de "Diana Police"

Pragmata wist afgelopen april aardig te verrassen door torenhoge cijfers te scoren. Ook Gameliner is te spreken over het werk van Capcom. Wij beloonden de game namelijk met 4,5 sterren in onze Pragmata-review. Het wordt echter steeds duidelijker waarom Pragmata zo goed is. Zo stond het developmentteam onder streng toezicht van de "Diana Police".

Gedurende een livestream ter ere van Vaderdag deed een flink deel van het Pragmata-team een boekje open over de ontwikkeling van de game. Uiteraard is het meest opvallende aspect de band tussen Hugh en zijn androïde surrogaatdochter Diana. Tijdens de livestream erkende het team dat de essentie van Diana continu onder toezicht stond van de Diana Police, een groep vrouwen die het kinderlijke karakter van Diana nauwlettend in de gaten hield.

In een interview met Game*Spark verklaarde Pragmata Game Director Cho Yonghee waarom de Diana Police enkel uit vrouwen bestond. Volgens Yonghee zouden mannen minder goed in staat zijn om subtiele verschillen bij vrouwelijke personages op te pikken, onder het mom van: "Wat is het verschil?"

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

De livestream is overigens niet alles wat Capcom doet om Vaderdag in Pragmata te vieren. Binnenkort heeft Hugh namelijk de 'Scribble Suit' in zijn kledingkast hangen.

Wat denken jullie dat het geheim van Pragmata is? Is het inderdaad de band tussen Hugh en Diana die eruit springt? Laat het weten in de reacties.