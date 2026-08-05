Vakbond roept op tot staking bij Star Wars: Eclipse-ontwikkelaar Quantic Dream
De Franse vakbond STJV roept op tot een nieuwe staking bij Star Wars: Eclipse-ontwikkelaar Quantic Dream. Dit naar aanleiding van de onderhandelingen over een ontslagronde van 115 werknemers, die zeer traag verloopt.
Het Franse Quantic Dream, dat onder het label van NetEase valt, heeft na de release van de zeer matige MOBA Spellcasters Chronicles een ontslagronde moeten aankondigen. Het gaat hierbij om 115 werknemers die de laan uit moeten. De onderhandelingen verlopen echter allesbehalve soepel, wat heeft geleid tot de oproep tot een nieuwe stakingsronde.
“It is worth noting that Quantic Dream is a subsidiary of NetEase, a group which is doing really fine, and as such is able to offer more than decent layoff packages to the victims of its management,” vermeldt de vakbond in een blogpost.
De post gaat verder met:
“But their constant quest for more stinginess leads to an absurd situation, in which the executives’ offer would be less than what our comrades won at Don’t Nod, a company with way less financial support. It is disgusting to end up in this situation. If Quantic Dream wants to destroy jobs, it must pay.”
Rake woorden, maar de blogpost gaat verder en richt de pijlen op Quantic Dream-CEO Guillaume de Fondaumière en chief creative director David Cage:
“To finish up with how workers’ fears are taken into consideration: while executives are trying to prevent worker representatives from communicating with workers about the ongoing negotiations, they do not hesitate to spread lies among the company. [...] Over the past months, they never admitted to any of their failures, even the most obvious ones. On the contrary, David ‘Cage’ de Gruttola congratulated himself about how lucky the soon-to-be laid off workers were to work on the game, as if working around him was a great privilege. Is this how one respects those who create the value exploited by the company?”
Hoewel 115 mensen een flink deel van het personeelsbestand vormt, claimt Quantic Dream dat dit vooralsnog geen impact heeft op de ontwikkeling van Star Wars: Eclipse. Of dat ook daadwerkelijk zo is, moet nog blijken. Naast de onthulling van Star Wars: Eclipse in 2021 hebben we namelijk nog niets van de game gezien. Toch gonst het van de geruchten dat Star Wars: Eclipse stervende is.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Na star wars 1313 weer een game die gecancelled/geflopt gaat worden nadat je warm werd gemaakt met een heeeeerlijke trailer. Als Star-Wars fan doet dat toch echt wel pijn.
Jammer dat het een gaar bedrijf is om voor te werken. Lees al jaren dat die cage een lul eersteklas is.
Jammer, want de spellen die ze uitbrengen vind ik erg tof.
Je kunt mij niet wijs maken dat je 115 man eruit kunt knikkeren en dat dat geen invloed heeft op de ontwikkeling van je product. Maar goed, ieder groot bedrijf spuugt keer op keer dezelfde leugens eruit.
Ik zie nu aan de zijkant van het artikel de naam van de game en de gegevens zoals de ontwikkelaar en uitgever.. ZEER welkom! Met al die studio's die worden ontslagen, fuseren en nieuwe studio's is het lastig om alles te onthouden. Dit is dus een zeer welkome toevoeging, lekker bezig!