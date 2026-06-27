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Quantic Dream in de problemen, 'Star Wars Eclipse is stervende'

Door Bram Noteboom

De game-industrie heeft het moeilijk en in Frankrijk vinden er diverse stakingen plaats. Quantic Dream wordt hard geraakt en Star Wars Eclipse is in gevaar.

Het rapportage komt van het Franse journalistieke platform Gamekult. Zij hebben met diverse mensen gesproken die aanwezig waren tijdens de stakingen. Quantic Dream bracht een poosje terug Spellcasters Chronicles uit via Steam Early Access, maar na een paar weken trok het direct de stekker uit het project. Volgens de berichtgeving werkten 115 ontwikkelaars aan deze titel en zij dreigen nu allemaal hun baan te verliezen. Quantic Dream is namelijk van plan deze mensen de laan uit te sturen en daardoor ontstond de grote staking. De huidige werknemers noemen deze groep 'absoluut essentieel' en als zij op straat komen te staan, dan gaat Star Wars Eclipse simpelweg niet uitkomen. Wanneer dat gebeurt, dan is het einde verhaal voor Quantic Dream.

CEO David Cage en diens management komen er niet ongeschonden vanaf. De werknemers geven aan serieuze problemen te hebben met de werkcultuur bij Quantic Dream. Er wordt een gebrek aan visie, middelen en progressie genoemd, terwijl de manier hoe werknemers worden behandeld ook ter sprake komt. Het management heeft crunch geïntroduceerd om meer meters te maken in het project en hopen dat 'de passie en werklust' van hun medewerkers de game over de streep trekken. Daarnaast is het een respectloze bedoeling bij Quantic Dream, aldus een aantal medewerkers. Zij hadden het volgende te zeggen:

Here, it’s a top-down culture. All decisions are made at the top. You don’t get a say. This then leads to a lot of menial work for everyone, and very often. Either because management doesn’t take the time to review your work and then tells you, after a month, that your deliverables don’t match their vision; even though they never asked you for anything in the first place or because they’ve changed their minds (even if they’ll claim otherwise).

On the one hand, they tell you that you’re more than just a follower and that you have the leeway to make decisions, but on the other hand, they make it clear that you’re really just a follower because any decision that goes against management will be vetoed. It’s extremely hard to deal with on a daily basis because you never know where you stand. You’re working for nothing. It’s humiliating.

Opmerkelijk genoeg speelt NetEase Games, de grote geldschieter in dit verhaal, geen rol van betekenis. Het plan van Quantic Dream om zo veel werknemers te ontslaan, komt vanuit interne beslissingen. De werknemers willen maar al te graag een dialoog starten met NetEase Games; iets wat Quantic Dream weer probeert tegen te houden. Daarnaast is LucasArts op 25 juni 2026 naar verluidt langsgekomen om te checken hoe het project ervoor staat. Dit was nog een reden om de staking te houden en zo de beslissing om vele ontwikkelaars eruit te gooien om te draaien.

Star Wars Eclipse Quantic Dream game industrie nieuws

Star Wars Eclipse heeft nog geen releasedatum en dat blijft voorlopig zo. De reden daarvoor is 'meerdere interne momenten van uitstel en totale reorganisatie-chaos'. Nou, wordt vervolgd, maar ik zou geen geld zetten op een daadwerkelijke release. Zat jij op deze titel te wachten?

Bron: Gamekult
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Star Wars Eclipse
Star Wars Eclipse

Ontwikkelaar

Quantic Dream

Uitgever

Lucasfilm

Release

-

Platforms

-
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
6 dagen geleden om 13:52

Aii, klinkt niet als een fijne werkplek... Snap de stakingen dan wel, hopelijk veranderd er het een en ander zodat het beter wordt en anders vrees ik voor het ergste.

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Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 02:12

Hopelijk krijgen ze het nog op de rails!

0
Avatar Sledge
Sledge
lvl11 Commander
1 week geleden om 22:53

Zonde, keek hier best wel naar uit.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 21:27

Zonde van deze toffe studio.

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 18:39

Dit leek me een enorm gaaf project. Het zou toch erg jammer zijn als het niet meer wordt zoals ze voor ogen hadden.

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
1 week geleden om 17:36

Van uitstel-komt afstel-komt trek de stekker eruit. Wat zonde zeg! Ik ben echt een heel groot StarWars-fan en omarm alles wat er uitkomt van deze franchise (ook al is het bagger😆), dus deze game had ik zeker in mijn vizier. StarWars 1313 is dit lot natuurlijk ook al overkomen.

☹️

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 17:29

Ah erg jammer!
Wat een drama.

0
Avatar Gamerlezer
Gamerlezer
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 17:01 bewerkt

Herkenbaar dat bericht van de werknemers. Mgmt dat geen idee heeft waar het over heeft en initiatieven, creativiteit en ideeen van werknemers verwacht en vraagt.(vaak zelfs onderdeel van beoordeling) En dat vervolgens negeert en terzijde schuift omdat het niet aansluit bij wat het mgmt in zijn hoofd heeft. Dat zie je tegenwoordig meer ook bij onze normale werkgevers. Je wordt er zo moe van. Vwbt Star Wars Eclipse…dat zou echt zonde zijn. Hier keek ik toch naar uit.

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