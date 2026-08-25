Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Strijd samen met Proto Man tegen Twinkle Girl in Mega Man: Dual Override

Door Claudia Tjia
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Mega Man krijgt in Mega Man: Dual Override hulp van Proto Man tijdens een nieuw avontuur vol robots en gevaar. Tijdens gamscom Opening Night Live kregen we een gloednieuwe gameplaytrailer te zien van deze nieuwe game.

In Mega Man: Dual Override loopt het mis tijdens een robotexpositie. Terwijl Dr. Light afwezig is, slaan de aanwezige robots op hol en ontstaat er chaos in de stad. Mega Man en Proto Man moeten samen uitzoeken wat er precies is gebeurd en de rust herstellen. Daarmee lijkt de game opnieuw een klassiek Mega Man-avontuur te bieden, maar Capcom voegt ook een aantal nieuwe systemen toe aan de formule. Een van die systemen is de Override, waarmee Mega Man voor een beperkte tijd zijn krachten kan versterken. Daarnaast kun je nieuwe Custom Chips gebruiken om de vaardigheden van Mega Man aan te passen en te verbeteren. Daarmee krijg je meer vrijheid bij het samenstellen van je personage en kun je je speelstijl afstemmen op de uitdagingen die voor je liggen. De grootste toevoeging aan Mega Man: Dual Override is misschien wel de aanwezigheid van Proto Man. De bekende robotbroer van Mega Man staat deze keer naast de Blue Bomber en helpt hem tijdens het nieuwe avontuur. De twee nemen het op tegen verschillende vijanden en Robot Masters, waaronder de nieuw onthulde Twinkle Girl. Welke rol zij precies speelt in het verhaal is nog niet bekend, maar ze is in ieder geval een cutie patootie waar niet mee te sollen valt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Mega Man: Dual Override verschijnt in 2027. De game komt naar Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series Xbox One, Xbox voor pc, Steam en de Epic Games Store.

Bron: gamescom
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 217 reviews 3419 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Mega Man: Dual Override
Mega Man: Dual Override

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

19 juli 1905

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Zin in.
Een echte mega man die lijkt te spelen als de klassieke stijl. Maar dan moderner met beeld.

Laat maar komen.
Enkel vraag ik me af welke prijs deze gaat zijn. Mega man was ooit wel een AAA titel. Maar nu valt het meer onder kleinere titel die een indie ontwikkelaar zou maken.
Dus ik hoop op een prijs als 29,99 ofzo.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden bewerkt

Wel zin in een nieuwe Mega Man iig.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord