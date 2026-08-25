Mega Man krijgt in Mega Man: Dual Override hulp van Proto Man tijdens een nieuw avontuur vol robots en gevaar. Tijdens gamscom Opening Night Live kregen we een gloednieuwe gameplaytrailer te zien van deze nieuwe game.

In Mega Man: Dual Override loopt het mis tijdens een robotexpositie. Terwijl Dr. Light afwezig is, slaan de aanwezige robots op hol en ontstaat er chaos in de stad. Mega Man en Proto Man moeten samen uitzoeken wat er precies is gebeurd en de rust herstellen. Daarmee lijkt de game opnieuw een klassiek Mega Man-avontuur te bieden, maar Capcom voegt ook een aantal nieuwe systemen toe aan de formule. Een van die systemen is de Override, waarmee Mega Man voor een beperkte tijd zijn krachten kan versterken. Daarnaast kun je nieuwe Custom Chips gebruiken om de vaardigheden van Mega Man aan te passen en te verbeteren. Daarmee krijg je meer vrijheid bij het samenstellen van je personage en kun je je speelstijl afstemmen op de uitdagingen die voor je liggen. De grootste toevoeging aan Mega Man: Dual Override is misschien wel de aanwezigheid van Proto Man. De bekende robotbroer van Mega Man staat deze keer naast de Blue Bomber en helpt hem tijdens het nieuwe avontuur. De twee nemen het op tegen verschillende vijanden en Robot Masters, waaronder de nieuw onthulde Twinkle Girl. Welke rol zij precies speelt in het verhaal is nog niet bekend, maar ze is in ieder geval een cutie patootie waar niet mee te sollen valt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Mega Man: Dual Override verschijnt in 2027. De game komt naar Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series Xbox One, Xbox voor pc, Steam en de Epic Games Store.