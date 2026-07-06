Petitie Don't Kill the Disc gaat hard, al 120.000 handtekeningen

Internetgebruikers zijn vocaal en laten duidelijk van zich horen. Na Sony's besluit om vanaf 2028 geen nieuwe games meer op disc uit te brengen, is de petitie 'Don't Kill the Disc' in het leven geroepen. De handtekeningen stromen binnen: in no-time hebben ruim 120.000 mensen zich al laten gelden.

Jade Pearce, CEO van gamingretailer PNP Games Inc., heeft via Change.org de petitie Don't Kill the Disc gestart. De petitie haakt uiteraard in op de aankondiging dat PlayStation vanaf januari 2028 geen nieuwe games meer van een fysieke uitgave voorziet. De boodschap is duidelijk: houd fysieke media in leven.

In de tekst van de petitie verwijst Pearce naar de inmiddels legendarische PlayStation E3-presentatie uit 2013, waarin Sony gamers voor zich wist te winnen met het behouden van de disc en de woorden "keep it forever". Volgens Pearce gaat het niet alleen om het behouden van fysieke collecties, maar ook om het behoud van banen binnen de industrie. Denk daarbij aan retailers, opslaglocaties en distributeurs. Volgens de initiatiefnemer zouden hiermee duizenden banen gemoeid zijn, niet alleen binnen de grote techbedrijven, maar juist ook binnen het mkb.

Pearce vervolgt:

"We are not against digital. We are against digital being the only option. A large and passionate community still wants a real, physical game they own outright, and Sony is about to take that choice away.

Sign to tell Sony to keep disc-based games alive beyond 2028, so the next generation can own the games they play, not just rent them. If we do not speak up now, the disc disappears, and the choice goes with it."

Opvallend genoeg heeft PlayStation sinds de aankondiging op X geen verdere berichten geplaatst of gereageerd op de ophef. Of Sony alsnog met een officiële reactie komt, moet nog blijken.

Wil je meedoen aan de petitie? Bekijk dan nu de inschrijfpagina in de bron. Meer lezen over dit onderwerp? Lees dan nu Claudia's opinion over het verdwijnen van de schijf.