Petitie Don't Kill the Disc gaat hard, al 120.000 handtekeningen
Internetgebruikers zijn vocaal en laten duidelijk van zich horen. Na Sony's besluit om vanaf 2028 geen nieuwe games meer op disc uit te brengen, is de petitie 'Don't Kill the Disc' in het leven geroepen. De handtekeningen stromen binnen: in no-time hebben ruim 120.000 mensen zich al laten gelden.
Jade Pearce, CEO van gamingretailer PNP Games Inc., heeft via Change.org de petitie Don't Kill the Disc gestart. De petitie haakt uiteraard in op de aankondiging dat PlayStation vanaf januari 2028 geen nieuwe games meer van een fysieke uitgave voorziet. De boodschap is duidelijk: houd fysieke media in leven.
In de tekst van de petitie verwijst Pearce naar de inmiddels legendarische PlayStation E3-presentatie uit 2013, waarin Sony gamers voor zich wist te winnen met het behouden van de disc en de woorden "keep it forever". Volgens Pearce gaat het niet alleen om het behouden van fysieke collecties, maar ook om het behoud van banen binnen de industrie. Denk daarbij aan retailers, opslaglocaties en distributeurs. Volgens de initiatiefnemer zouden hiermee duizenden banen gemoeid zijn, niet alleen binnen de grote techbedrijven, maar juist ook binnen het mkb.
Pearce vervolgt:
"We are not against digital. We are against digital being the only option. A large and passionate community still wants a real, physical game they own outright, and Sony is about to take that choice away.
Sign to tell Sony to keep disc-based games alive beyond 2028, so the next generation can own the games they play, not just rent them. If we do not speak up now, the disc disappears, and the choice goes with it."
Opvallend genoeg heeft PlayStation sinds de aankondiging op X geen verdere berichten geplaatst of gereageerd op de ophef. Of Sony alsnog met een officiële reactie komt, moet nog blijken.
Wil je meedoen aan de petitie? Bekijk dan nu de inschrijfpagina in de bron. Meer lezen over dit onderwerp? Lees dan nu Claudia's opinion over het verdwijnen van de schijf.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Nieuws
Europese Nintendo Switch-distributie stopt begin 2027
Nintendo stopt in 2027 met de Europese-levering van de Nintendo Switch, Switch Lite en Switch OLED door de overstap naar devices met vervangbare...4 reacties
-
Nieuws
XBOX-CEO: 'te weinig geïnvesteerd in Minecraft'
De XBOX-ontslagronde schudt de hele industrie op. Zo ook voor Mojang Studios die een directere rol gaat spelen in de toekomst van XBOX.4 reacties
-
Nieuws
Bethesda wordt hervormd om te focussen op belangrijke franchises
De grote XBOX-ontslagronde heeft ook impact bij Bethesda. De gamemaker wordt geïnstrueerd om meer te focussen op belangrijke franchises.3 reacties
-
Breaking!
XBOX schrapt 3200 banen, geen studio's gaan verloren
Er is eindelijk duidelijkheid ontstaat rondom de grote XBOX ontslagronde. 3200 banen worden geschrapt, maar geen enkele studio wordt definitief gesloten.20 reacties
Zal niet gaan tekenen.
Ben al jaren digital only. Heb hier dus geen enkele baat bij.
Voor iedereen die wel tekent: 👍
Je ziet dat het weghalen van fysieke games hier meer leeft dan onder de 93 miljoen ps5 bezitters. Gezien de schamele 120.000 handtekeningen. En inderdaad wat iemand hier terecht opmerkte maak dan een petitie dat wanneer je een game digitaal koopt dat Sony er voor zorgt dat het jou eigendom blijft. Dat lijkt mij een betere petitie dan deze
Goed initiatief 💪🏻!
The Rock heeft getekend, maar misschien ook gelijk een actie opzetten tegen zeurderige vervolgvragen als je iets invult online 😅
Effe gesteund met mijn digitale handtekening haha, zal weinig uithalen maarrr wie weet...
Ondertekend al denk ik niet dat het veel nut gaat hebben, corporaties hebben het tegenwoordig (laatste decennia, word steeds erger) niet zo met reputatie omhoog houden, zolang er maar geld binnen stroomt zo snel mogelijk en er een parachute getrokken kan worden op het einde vinden die gasten het goed.
Ik vind het zonde dat fysieke verkopen van games wordt geschrapt maar ik vind het wel vreemd dat de petitie dan als voornaamste reden noemt:
"so the next generation can own the games they play, not just rent them"
Start dan een petitie dat moet worden gewaarborgd dat games bezit zijn na aankoop en geen licentiemodel kennen als dat je kernprobleem is. Fysieke games garanderen nog altijd geen bezit. Ze kunnen makkelijk de tweedehands markt van fysieke games de nek om draaien als ze willen en toch blijven releasen op disc. Van digitale producten kan bezit daarentegen net zo goed bezit worden gewaarborgd zolang er systemen buiten Microsoft en Sony om worden aangelegd die dit borgen. Daar zit het echte probleem, gesloten ecosystemen met eigen wetten. Fysiek tegenover digitaal is dan meer een verzamelaarsissue.
✅