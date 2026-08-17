Terwijl Project Cloud Games hard aan het werk is om de ruige launch van The Relic: First Guardian op te poetsen, wordt de RPG ook klaargestoomd voor twee nieuwe platformen. Dit laat men weten via een persbericht.

The Relic: First Guardian werd in eerste instantie uitgebracht voor de pc en PlayStation 5. Welke twee platformen ontbreken dan nog? Juist, de Xbox Series X|S- en Nintendo Switch 2-versie. De actie-RPG komt op 25 september 2026 te verschijnen voor de XBOX-consoles en de launch brengt de game ook naar XBOX Play Anywhere, zodat je het op de pc kan spelen. De Switch 2-variant verschijnt een tikje later, namelijk op 9 oktober 2026. In de tussentijd werkt de ontwikkelaar aan de nodige fixes en patches.

The Relic: First Guardian is nu beschikbaar voor de pc en PS5.