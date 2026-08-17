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The Relic: First Guardian kent releasedatum voor Xbox Series X|S en Switch 2

Door Bram Noteboom
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Terwijl Project Cloud Games hard aan het werk is om de ruige launch van The Relic: First Guardian op te poetsen, wordt de RPG ook klaargestoomd voor twee nieuwe platformen. Dit laat men weten via een persbericht.

The Relic: First Guardian werd in eerste instantie uitgebracht voor de pc en PlayStation 5. Welke twee platformen ontbreken dan nog? Juist, de Xbox Series X|S- en Nintendo Switch 2-versie. De actie-RPG komt op 25 september 2026 te verschijnen voor de XBOX-consoles en de launch brengt de game ook naar XBOX Play Anywhere, zodat je het op de pc kan spelen. De Switch 2-variant verschijnt een tikje later, namelijk op 9 oktober 2026. In de tussentijd werkt de ontwikkelaar aan de nodige fixes en patches.

The Relic First Guardian

The Relic: First Guardian is nu beschikbaar voor de pc en PS5.

Bron: Project Cloud Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Relic: First Guardian
The Relic: First Guardian

Reviewscore

2/5

Ontwikkelaar

Project Cloud Games

Uitgever

Perp Games

Release

31 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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