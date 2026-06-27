Bekijk nu dertien minuten The Relic First Guardian-gameplay
Zoals velen van jullie vast en zeker weten, zijn sprookjes van origine lang niet altijd even vrolijk. Zo ook in The Relic First Guardian, een actie-RPG waarin Koreaanse sprookjes en nachtmerriemateriaal centraal staan.
The Relic First Guardian heeft een bijna dertien minuten durende showcase gedeeld waarin we meer van de gameplay, wereld en storytelling te zien krijgen. In de onderstaande video ontvouwt zich onder andere een deel van het verhaal van The Fairy and the Woodcutter, een epos met een tragisch randje. Dat lijkt een terugkerend thema te zijn, want de wereld van The Relic First Guardian oogt grauw en wordt geteisterd door de nodige monsters en uitdagende boss fights.
The Relic First Guardian verschijnt op 31 juli voor PlayStation 5 en pc. De game verschijnt later dit jaar eveneens voor Xbox Series en Nintendo Switch 2.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Weet het niet bij deze.. ziet er zo AA uit (maar dan niet op de goeie manier). Beetje stroef en meh, naar mijn mening iig.
Ik wacht even af op de reviews. Ben ook benieuwd of deze game de prijs van een indie krijgt, of gewoon de volle mep. Heb het er niet voor over denk ik.. Maar misschien sla ik nog om :]