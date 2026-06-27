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Bekijk nu dertien minuten The Relic First Guardian-gameplay

Door Rudy Wijnberg

Zoals velen van jullie vast en zeker weten, zijn sprookjes van origine lang niet altijd even vrolijk. Zo ook in The Relic First Guardian, een actie-RPG waarin Koreaanse sprookjes en nachtmerriemateriaal centraal staan.

The Relic First Guardian heeft een bijna dertien minuten durende showcase gedeeld waarin we meer van de gameplay, wereld en storytelling te zien krijgen. In de onderstaande video ontvouwt zich onder andere een deel van het verhaal van The Fairy and the Woodcutter, een epos met een tragisch randje. Dat lijkt een terugkerend thema te zijn, want de wereld van The Relic First Guardian oogt grauw en wordt geteisterd door de nodige monsters en uitdagende boss fights.

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The Relic First Guardian verschijnt op 31 juli voor PlayStation 5 en pc. De game verschijnt later dit jaar eveneens voor Xbox Series en Nintendo Switch 2.

Bron: Perp Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Relic: First Guardian
The Relic: First Guardian

Ontwikkelaar

Project Cloud Games

Uitgever

Perp Games

Release

31 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 13:36

Weet het niet bij deze.. ziet er zo AA uit (maar dan niet op de goeie manier). Beetje stroef en meh, naar mijn mening iig.

Ik wacht even af op de reviews. Ben ook benieuwd of deze game de prijs van een indie krijgt, of gewoon de volle mep. Heb het er niet voor over denk ik.. Maar misschien sla ik nog om :]

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