Bekijk nu dertien minuten The Relic First Guardian-gameplay

Zoals velen van jullie vast en zeker weten, zijn sprookjes van origine lang niet altijd even vrolijk. Zo ook in The Relic First Guardian, een actie-RPG waarin Koreaanse sprookjes en nachtmerriemateriaal centraal staan.

The Relic First Guardian heeft een bijna dertien minuten durende showcase gedeeld waarin we meer van de gameplay, wereld en storytelling te zien krijgen. In de onderstaande video ontvouwt zich onder andere een deel van het verhaal van The Fairy and the Woodcutter, een epos met een tragisch randje. Dat lijkt een terugkerend thema te zijn, want de wereld van The Relic First Guardian oogt grauw en wordt geteisterd door de nodige monsters en uitdagende boss fights.

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The Relic First Guardian verschijnt op 31 juli voor PlayStation 5 en pc. De game verschijnt later dit jaar eveneens voor Xbox Series en Nintendo Switch 2.