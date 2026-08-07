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The Relic: First Guardian-dev belooft verbetering

Door Bram Noteboom
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Na een lastige launch belooft The Relic: First Guardian-ontwikkelaar Project Cloud Games plechtig dat ze de handdoek niet in de ring gooien. Dit staat er op de planning voor de ambitieuze soulslike.

Het is geen al te beste release geweest; dat kunnen we wel stellen. Onze The Relic: First Guardian-review was allesbehalve mild en dat sentiment wordt door zowel de pers als de spelers gedeeld. Momenteel staan de Steam-reviews op maar 40 procent positief, maar er is hoop, want Project Cloud Games is hard aan het werk om de game te verbeteren. Zo zijn er al diverse patches doorgevoerd die de performance, progressie en balans moeten verbeteren. Verder is men van plan goed te luisteren naar de community, zodat The Relic: First Guardian een fijnere ervaring wordt voor iedereen. Dit staat er op de planning in de nabije toekomst:

  • Balance and reward improvements based on player feedback
  • Additional content, including new events and boss encounters that expand the world and stories of Arsilthus

The Relic First Guardian4

The Relic: First Guardian is nu beschikbaar voor de pc en PlayStation 5. De Xbox Series X|S- en Nintendo Switch 2-versie verschijnen later. Project Cloud Games dankt haar spelers voor de waardevolle feedback en biedt ook diens verontschuldiging aan voor de teleurstellende launch. Krijgen ze het voor elkaar om het sentiment te doen keren?

Bron: Project Cloud Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Relic: First Guardian
The Relic: First Guardian

Reviewscore

2/5

Ontwikkelaar

Project Cloud Games

Uitgever

Perp Games

Release

31 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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