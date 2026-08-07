The Relic: First Guardian-dev belooft verbetering

Na een lastige launch belooft The Relic: First Guardian-ontwikkelaar Project Cloud Games plechtig dat ze de handdoek niet in de ring gooien. Dit staat er op de planning voor de ambitieuze soulslike.

Het is geen al te beste release geweest; dat kunnen we wel stellen. Onze The Relic: First Guardian-review was allesbehalve mild en dat sentiment wordt door zowel de pers als de spelers gedeeld. Momenteel staan de Steam-reviews op maar 40 procent positief, maar er is hoop, want Project Cloud Games is hard aan het werk om de game te verbeteren. Zo zijn er al diverse patches doorgevoerd die de performance, progressie en balans moeten verbeteren. Verder is men van plan goed te luisteren naar de community, zodat The Relic: First Guardian een fijnere ervaring wordt voor iedereen. Dit staat er op de planning in de nabije toekomst:

Balance and reward improvements based on player feedback

Additional content, including new events and boss encounters that expand the world and stories of Arsilthus

The Relic: First Guardian is nu beschikbaar voor de pc en PlayStation 5. De Xbox Series X|S- en Nintendo Switch 2-versie verschijnen later. Project Cloud Games dankt haar spelers voor de waardevolle feedback en biedt ook diens verontschuldiging aan voor de teleurstellende launch. Krijgen ze het voor elkaar om het sentiment te doen keren?