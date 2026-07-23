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Ontdek de combat van The Relic: First Guardian in nieuwe deep dive trailer

Door Bram Noteboom
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In de nieuwste deep dive trailer van de aanstaaande Soulslike, genaamd The Relic: First Guardian, worden de diverse combat-mechanics uitgelicht.

Ja, want wat is een Soulslike zonder snoeiharde combat? Precies, vrij weinig en daar zijn uitgever Perp Games en ontwikkelaar Project Cloud Games maar al te bewust van. In de onderstaande deep dive trailer gaat men dieper in op de onderliggende gameplaysystemen. The Relic: First Guardian daagt bewust en zonder schroom de gevestigde orde uit en moet dus ook gaan zorgen voor een frisse wind in het gamelandschap. Ze hopen dit te bereiken door de nadruk te leggen op het evenwicht tussen actie en kwetsbaarheid. Het is een delicate balans die agressieve aanvallen aanmoedigt door middel van op vaardigheden gebaseerde confrontaties te bouwen. Ontwijken, pareren en wapenbeheersing komen allemaal voor in de toolbox van de speler. Met meer dan 80 eindbaasgevechten zijn genre-liefhebbers in ieder geval een tijdje zoet met de content.

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The Relic: First Guardian is beschikbaar vanaf 31 juli 2026 voor de pc en PlayStation 5. De Xbox Series X|S- en Switch 2-versie verschijnt later.

Bron: Perp Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5207 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Relic: First Guardian
The Relic: First Guardian

Ontwikkelaar

Project Cloud Games

Uitgever

Perp Games

Release

31 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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