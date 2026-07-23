Ontdek de combat van The Relic: First Guardian in nieuwe deep dive trailer
In de nieuwste deep dive trailer van de aanstaaande Soulslike, genaamd The Relic: First Guardian, worden de diverse combat-mechanics uitgelicht.
Ja, want wat is een Soulslike zonder snoeiharde combat? Precies, vrij weinig en daar zijn uitgever Perp Games en ontwikkelaar Project Cloud Games maar al te bewust van. In de onderstaande deep dive trailer gaat men dieper in op de onderliggende gameplaysystemen. The Relic: First Guardian daagt bewust en zonder schroom de gevestigde orde uit en moet dus ook gaan zorgen voor een frisse wind in het gamelandschap. Ze hopen dit te bereiken door de nadruk te leggen op het evenwicht tussen actie en kwetsbaarheid. Het is een delicate balans die agressieve aanvallen aanmoedigt door middel van op vaardigheden gebaseerde confrontaties te bouwen. Ontwijken, pareren en wapenbeheersing komen allemaal voor in de toolbox van de speler. Met meer dan 80 eindbaasgevechten zijn genre-liefhebbers in ieder geval een tijdje zoet met de content.
The Relic: First Guardian is beschikbaar vanaf 31 juli 2026 voor de pc en PlayStation 5. De Xbox Series X|S- en Switch 2-versie verschijnt later.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Bekijk nu dertien minuten The Relic First Guardian-gameplay
Er is een uitgebreide showcase van The Relic First Guardian gedeeld. Bekijk nu bijna dertien minuten aan actie, storytelling en echte Koreaanse folklore.1 reactie
-
Releases
7 must-have games in juli 2026 met Assassin's Creed Black Flag Resynced
Juli 2026 is verrassend druk qua gamereleases! In dit artikel bekijken we de uitgebreide line-up: van grote kaskrakers tot intieme indietitels.58 reacties
-
Trailer
The Relic: First Guardian verschijnt op 31 juli
The Relic: First Guardian heeft een nieuwe releasedatum. De actie-RPG vol Aziatische folklore verschijnt namelijk op 31 juli voor PlayStation 5 en pc.2 reacties
-
Trailer
The Relic: First Guardian showt angstaanjagende boss in trailer
The Relic: First Guardian laat een nieuwe boss zien, geïnspireerd op Koreaanse mythologie. De action-RPG verschijnt op 26 mei 2026 voor PS5, Xbox Series...0 reacties