In de nieuwste deep dive trailer van de aanstaaande Soulslike, genaamd The Relic: First Guardian, worden de diverse combat-mechanics uitgelicht.

Ja, want wat is een Soulslike zonder snoeiharde combat? Precies, vrij weinig en daar zijn uitgever Perp Games en ontwikkelaar Project Cloud Games maar al te bewust van. In de onderstaande deep dive trailer gaat men dieper in op de onderliggende gameplaysystemen. The Relic: First Guardian daagt bewust en zonder schroom de gevestigde orde uit en moet dus ook gaan zorgen voor een frisse wind in het gamelandschap. Ze hopen dit te bereiken door de nadruk te leggen op het evenwicht tussen actie en kwetsbaarheid. Het is een delicate balans die agressieve aanvallen aanmoedigt door middel van op vaardigheden gebaseerde confrontaties te bouwen. Ontwijken, pareren en wapenbeheersing komen allemaal voor in de toolbox van de speler. Met meer dan 80 eindbaasgevechten zijn genre-liefhebbers in ieder geval een tijdje zoet met de content.

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The Relic: First Guardian is beschikbaar vanaf 31 juli 2026 voor de pc en PlayStation 5. De Xbox Series X|S- en Switch 2-versie verschijnt later.