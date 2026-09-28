Ontketen je innerlijke 'Wolf of Wall Street' in Screen Stocks
Het Belgische Oro Interactive heeft een nieuwe partner gevonden in Conradical Games. Samen brengen ze Screen Stocks naar je pc-beeldscherm om zo verantwoordelijk te kunnen gokken in een competitieve markt.
Screen Stocks is namelijk een multiplayergame, maar niet waar de strijd direct wordt gevoerd. Nee, je investeert in diverse aandelen, maar het gedrag van andere spelers beïnvloedt de digitale markt; en dus ook de waarde van jouw porties. Gelukkig hoef je niet alleen maar te rekenen op geluk en voorspelbare acties van andere mensen. Investeer slim en zorg ervoor dat je een aantal upgrades hebt, zodat je weer sterker in je schoenen staat. En voor de rest is directe gameplay niet een ding in Screen Stocks. Zet het lekker aan tijdens kantooruren en zie hoe jouw nepgeld veel harder omhoog schiet als je echt geld. Je zou er maar vreemde ideeën van krijgen. Afijn, check vooral de demo via Steam als je geïnteresseerd bent, maar weet dat de volledige release niet lang meer op zich laat wachten.
Screen Stocks is beschikbaar vanaf 27 oktober 2026 voor de pc via Steam.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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