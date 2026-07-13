Officiële concept art Avengers: Doomsday toont volledige cast

Zin om eind dit jaar massaal naar de bioscoop te trekken? Avengers: Doomsday verschijnt op 16 december op het witte doek en Marvel lijkt er alles aan te doen om daar een groot succes van te maken. Tenminste, zo blijkt uit de officiële Avengers: Doomsday-concept art afkomstig van Shanghai Expo, waarop we vrijwel alleen bekende filmsterren zien.

Mondjesmaat komt er meer informatie over Avengers: Doomsday naar buiten. De film biedt wederom een reden om alle superhelden bij elkaar te brengen en zo een film bomvol starpower te creëren. Op de meest recente Avengers: Doomsday-concept art zien we vrijwel alle personages terug. Zo zien we onder andere Robert Downey Jr. als Doctor Doom, Chris Evans als Captain America, Pedro Pascal als Reed Richards, Ian McKellen als Magneto, Patrick Stewart als Professor X en Channing Tatum als Gambit.

Marvel

Toch ontbreken er ook een aantal personages op de concept art. Zo schitteren Deadpool, Wolverine, Spider-Man, Hulk en meer door afwezigheid. Opvallend, want al die personages hebben recentelijk nog een eigen film gekregen in de vorm van Deadpool & Wolverine en Spider-Man: Brand New Day.

Ga jij op 16 december naar de bioscoop om Avengers: Doomsday te kijken? En wie hoop jij graag in de film te zien? Laat het weten in de reacties!