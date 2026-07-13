Officiële concept art Avengers: Doomsday toont volledige cast
Zin om eind dit jaar massaal naar de bioscoop te trekken? Avengers: Doomsday verschijnt op 16 december op het witte doek en Marvel lijkt er alles aan te doen om daar een groot succes van te maken. Tenminste, zo blijkt uit de officiële Avengers: Doomsday-concept art afkomstig van Shanghai Expo, waarop we vrijwel alleen bekende filmsterren zien.
Mondjesmaat komt er meer informatie over Avengers: Doomsday naar buiten. De film biedt wederom een reden om alle superhelden bij elkaar te brengen en zo een film bomvol starpower te creëren. Op de meest recente Avengers: Doomsday-concept art zien we vrijwel alle personages terug. Zo zien we onder andere Robert Downey Jr. als Doctor Doom, Chris Evans als Captain America, Pedro Pascal als Reed Richards, Ian McKellen als Magneto, Patrick Stewart als Professor X en Channing Tatum als Gambit.
Marvel
Toch ontbreken er ook een aantal personages op de concept art. Zo schitteren Deadpool, Wolverine, Spider-Man, Hulk en meer door afwezigheid. Opvallend, want al die personages hebben recentelijk nog een eigen film gekregen in de vorm van Deadpool & Wolverine en Spider-Man: Brand New Day.
Ga jij op 16 december naar de bioscoop om Avengers: Doomsday te kijken? En wie hoop jij graag in de film te zien? Laat het weten in de reacties!
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Ziet er wel vet uit.
Waarschijnlijk de laatste film van Patrick Stewart.
Ben benieuwd naar deze film. Ziet er op het eerste gezicht goed uit. Een beetje zo’n Spider-Man: No Way Home-vibe waarbij oude bekenden (uit andere universa) weer opdagen en samen team-uppen.
Vraag me alleen wel af of de wereld niet een klein beetje Marvel moe is. Na de climax met Thanos is het nmi nooit meer echt heel spannend geworden in Marvelland.
Kang die geïntroduceerd werd als opperste badguy en nu ineens niet meer de badguy is? Vraag me af hoe ze dat geloofwaardig gaan brengen.
Tony Stark als Dr. Doom: aparte keuze als je het mij vraagt, maar wellicht werkt het?
We gaan het zien. Het zal iig weer genoeg geld in het laatje brengen voor Phase 4, of was het alweer 5?
Ik vind dit best wel een coole poster.
Gelukkig is het maar concept art, want ik vind het er toch maar lelijk uitzien
If we only have a cameo of 35 sec and it's done in Ai, are we supposed to be in the end credits?
Ik verzin dit, maar wel iets dat allicht speelt of gaat spelen. In de game industrie wordt er meer gezeken op Ai dan in de filmwereld, dus geen idee hoeveel Ai erin zit. Waarschijnlijk meer dan we denken.
Als Hulk, Wolverine of Deadpool dadelijk een heel korte verschijning hebben dan weten we het wel 😉