Op 31 juli slingeren we massaal naar de bioscoop voor de release van Spider-Man: Brand New Day. In aanloop naar de release heeft Sony een gloednieuwe trailer van de film online gezet.

Friendly Neighborhood Spider-Man keert terug in een aanzienlijk duisterder verhaal. In Brand New Day zien we wederom Tom Holland in de rol van de iconische superheld. Het probleem is echter dat niemand in zijn omgeving Peter Parker nog kent. Het verdriet en gemis lijken Peter steeds verder op te breken, waardoor hij zich laat meeslepen door emoties die hij nauwelijks onder controle heeft.

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In bovenstaande trailer zien we natuurlijk flink wat actie. Dit keer lijkt de trailer echter vooral de nadruk te leggen op nieuwe mentorfiguren. Zo zien we Mark Ruffalo als Bruce Banner en Jon Bernthal als Frank Castle, oftewel The Punisher. Dit lijkt mooi aan te sluiten op Spider-Mans worsteling met zijn emoties, gezien beide personages zelf ook bepaald geen voorbeeld zijn van emotionele zelfbeheersing.

Spider-Man: Brand New Day draait vanaf 31 juli 2026 exclusief in de bioscoop.