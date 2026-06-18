Spider-Man: Brand New Day trailer toont olijk duo Hulk en The Punisher
Op 31 juli slingeren we massaal naar de bioscoop voor de release van Spider-Man: Brand New Day. In aanloop naar de release heeft Sony een gloednieuwe trailer van de film online gezet.
Friendly Neighborhood Spider-Man keert terug in een aanzienlijk duisterder verhaal. In Brand New Day zien we wederom Tom Holland in de rol van de iconische superheld. Het probleem is echter dat niemand in zijn omgeving Peter Parker nog kent. Het verdriet en gemis lijken Peter steeds verder op te breken, waardoor hij zich laat meeslepen door emoties die hij nauwelijks onder controle heeft.
In bovenstaande trailer zien we natuurlijk flink wat actie. Dit keer lijkt de trailer echter vooral de nadruk te leggen op nieuwe mentorfiguren. Zo zien we Mark Ruffalo als Bruce Banner en Jon Bernthal als Frank Castle, oftewel The Punisher. Dit lijkt mooi aan te sluiten op Spider-Mans worsteling met zijn emoties, gezien beide personages zelf ook bepaald geen voorbeeld zijn van emotionele zelfbeheersing.
Spider-Man: Brand New Day draait vanaf 31 juli 2026 exclusief in de bioscoop.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Voor een superhelden film ziet dit er eindelijk weer leuk uit.
Supernice! Vraag me af of ze ook een link gaan leggen met Wolverine, aangezien the Hand in de film aanwezig is.
Goede trailer!
Hier heb ik weer heel veel zin in!
Ik vind dit er toch wel tof uitzien. En ik ben op het moment bezig met The Punisher (seizoen 1) die ik onverwacht ook heel goed vind. Leuk om Frank terug te zien in Spider-man.
Ik weet het niet… het pakt mij niet zo als de voorgaande Spidey’s met Tom. Ben ook benieuwd wie de hoofdvillain is. Volgens de fan-geruchten een character gespeeld door Sadie Sink, the Red Sonja uit Stranger Things. En deze zou dan een -uit een andere dimensie komende- Jean Grey spelen.
Ach, we zullen het zien. Ik vind de films met Tom nog altijd minder dan die met Toby. Die vond ik veel dichter bij de comics staan. Dus voor mij geen bios, maar wachten op een Disney+ release.
Ziet er nice uit. Maar ik merk nu Disney+ bestaat ik gewoon wacht tot daar weer het een en ander opstaat. Hoewel deze gezien hij van Sony is misschien ook nog wel op Netflix komt ofzo
The Rock heeft niet veel met superheldenfilms, uiteraard alleen Black Adam natuurlijk. Maar deze trailer zag er toch wel dik uit, dus misschien dat The Most Electrifying Man op Gameliner hem toch eens in de bios gaat kijken 😎