Spider-Man: Brand New Day verschijnt op 31 juli 2026
Spider-Man keert terug. Dit keer niet in gamevorm, maar gewoon op het witte doek. Tom Holland kruipt namelijk wederom in de rol van de Friendly Neighborhood Spider-Man in Spider-Man: Brand New Day die op 31 juli 2026 in de bios verschijnt.
Op 31 juli 2026 (wat overigens ook nog eens mijn verjaardag is dus zet hem in de agenda) kunnen we met z’n allen migreren naar de lokale cinema. Op deze prachtige dag verschijnt Spider-Man: Brand New Day namelijk in de bioscoop. In de film maken we kennis met een nogal sombere, en vooral eenzame, Spider-Man. Vanwege een voorval is iedereen de herinnering aan Peter Parker kwijt. Hierdoor krijgt Peter meer tijd voor zijn bijbaan als crimefighter, maar verliest hij ook al zijn dierbare relaties.
Daar stopt het echter niet, Peter maakt namelijk een soort evolutie mee. Hij lijkt zijn krachten tijdelijk te verliezen om zo als het ware een transformatie te ondergaan. In de trailer zien we dat de misdaad in The Big Apple echter niet stilstaat. Zo zien we Scorpion en ook The Punisher opduiken.
Spider-Man: Brand New Day draait op 31 juli 2026 in de Nederlandse bioscoop.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Goede trailer!
Na de karige eerste maanden komen er toch wel wat knallers aan hoor dit jaar: Doomsdag, Dune part 3, The oddysey en nu ook nog Spider-man. Hoop dat marvel het niveau een beetje op kan krikken want een aantal films van 24/25 waren echt om te janken zo slecht. The marvels..........................
Dit ziet er best goed uit.
Ziet er goed uit! Eindelijk nog eens een Marvel film waar ik naar uitkijk. Benieuwd of we al iets gaan merken van een symbiote suit opbouw naar Avengers: Secret Wars!
Trailer heeft me niet overtuigd. Maar Frank Castle is altijd goed. Wel beetje bizar hem in deze kleurrijke beelden te zien hehe
Zin in!
Trailers skip ik normaal graag maar wilde deze toch even kijken, ziet er cool uit. Ben benieuwd, ga deze wel in de bios kijken.
Oke dit zag er goed uit, en iets met betrekking tot zijn web shooting vind ik awesome.