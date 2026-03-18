Spider-Man: Brand New Day verschijnt op 31 juli 2026

Spider-Man keert terug. Dit keer niet in gamevorm, maar gewoon op het witte doek. Tom Holland kruipt namelijk wederom in de rol van de Friendly Neighborhood Spider-Man in Spider-Man: Brand New Day die op 31 juli 2026 in de bios verschijnt.

Op 31 juli 2026 (wat overigens ook nog eens mijn verjaardag is dus zet hem in de agenda) kunnen we met z’n allen migreren naar de lokale cinema. Op deze prachtige dag verschijnt Spider-Man: Brand New Day namelijk in de bioscoop. In de film maken we kennis met een nogal sombere, en vooral eenzame, Spider-Man. Vanwege een voorval is iedereen de herinnering aan Peter Parker kwijt. Hierdoor krijgt Peter meer tijd voor zijn bijbaan als crimefighter, maar verliest hij ook al zijn dierbare relaties.

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Daar stopt het echter niet, Peter maakt namelijk een soort evolutie mee. Hij lijkt zijn krachten tijdelijk te verliezen om zo als het ware een transformatie te ondergaan. In de trailer zien we dat de misdaad in The Big Apple echter niet stilstaat. Zo zien we Scorpion en ook The Punisher opduiken.

Spider-Man: Brand New Day draait op 31 juli 2026 in de Nederlandse bioscoop.