South Park-episode onthult nieuwe GTA VI-gameplay met hondenpoep

Comedy Central heeft een primeur te pakken. Tijdens de nieuwste episode van South Park is er dampende GTA VI-gameplay onthuld en het is nogal dogshit.

De makers van de animatieserie Trey Parker en Matt Stone zijn niet vies van een gamepje spelen en ze hebben in de vorige episodes al gehint naar de komst van Grand Theft Auto VI. 'Alles gaat veranderen zodra GTA VI uitkomt', zo luidt de slogan al meerdere episodes lang. En nu krijgen we in ieder geval een voorproefje van de GTA-invloed op de komedieshow. In het onderstaande fragment zien we hoe NPC's in GTA VI hondenpoep kunnen opruimen. Als je vervolgens in een knokpartij terecht komt met deze persoon, kun je de hondenpoep inzetten als een wapen. Met trots en enthousiasme wordt dit ons medegedeeld. Geniet ervan.

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GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.