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South Park-episode onthult nieuwe GTA VI-gameplay met hondenpoep

Door Bram Noteboom
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Comedy Central heeft een primeur te pakken. Tijdens de nieuwste episode van South Park is er dampende GTA VI-gameplay onthuld en het is nogal dogshit.

De makers van de animatieserie Trey Parker en Matt Stone zijn niet vies van een gamepje spelen en ze hebben in de vorige episodes al gehint naar de komst van Grand Theft Auto VI. 'Alles gaat veranderen zodra GTA VI uitkomt', zo luidt de slogan al meerdere episodes lang. En nu krijgen we in ieder geval een voorproefje van de GTA-invloed op de komedieshow. In het onderstaande fragment zien we hoe NPC's in GTA VI hondenpoep kunnen opruimen. Als je vervolgens in een knokpartij terecht komt met deze persoon, kun je de hondenpoep inzetten als een wapen. Met trots en enthousiasme wordt dit ons medegedeeld. Geniet ervan.

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GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Comedy Central
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5779 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
32 minuten geleden

Geweldige marketing!

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Hondenpoep nieuwe OP wapen in GTA VI?!?! Haha

0
Avatar Tho
Tho
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

De grap in de 3 vorige afleveringen is dat ze het hebben over dat alles beter is na november, verwijzend naar de mid-terms. Alleen vervolgens hebben ze het over GTA VI.

4
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Hahah goud!

0
Avatar TinusTussengas
TinusTussengas
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Nu al GOTY!

0
Avatar Le_Nutz
Le_Nutz
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Echt, die marketing van Rockstar.. Ze zeiden al dat het iets werd wat we nog niet eerder gezien hadden en ze hebben gelijk: billboards en belettering op een stadion, tijdelijke naamswijziging en merch van Miami Heat, pop up restaurants, bier. En dan nu South Park met exclusieve beelden!

Ben benieuwd wat er nog meer komt!

1
Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Dat verhaal van die hondenpoep oprapen en gooien is dus waar en South Park gaat hiermee aan de haal 😂😂😂

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl20 Gameliner Grandmaster
2 uur geleden

Haha vet, wordt steeds realistischer.

Ik gooi ook wekelijks honden poep naar de eigenaar van de desbetreffende poepende hond als die het niet opruimt.

Dat zal ze leren het niet op te ruimen

4
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