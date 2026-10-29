South Park-episode onthult nieuwe GTA VI-gameplay met hondenpoep
Comedy Central heeft een primeur te pakken. Tijdens de nieuwste episode van South Park is er dampende GTA VI-gameplay onthuld en het is nogal dogshit.
De makers van de animatieserie Trey Parker en Matt Stone zijn niet vies van een gamepje spelen en ze hebben in de vorige episodes al gehint naar de komst van Grand Theft Auto VI. 'Alles gaat veranderen zodra GTA VI uitkomt', zo luidt de slogan al meerdere episodes lang. En nu krijgen we in ieder geval een voorproefje van de GTA-invloed op de komedieshow. In het onderstaande fragment zien we hoe NPC's in GTA VI hondenpoep kunnen opruimen. Als je vervolgens in een knokpartij terecht komt met deze persoon, kun je de hondenpoep inzetten als een wapen. Met trots en enthousiasme wordt dit ons medegedeeld. Geniet ervan.
GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Echt, die marketing van Rockstar.. Ze zeiden al dat het iets werd wat we nog niet eerder gezien hadden en ze hebben gelijk: billboards en belettering op een stadion, tijdelijke naamswijziging en merch van Miami Heat, pop up restaurants, bier. En dan nu South Park met exclusieve beelden!
Ben benieuwd wat er nog meer komt!
Dat verhaal van die hondenpoep oprapen en gooien is dus waar en South Park gaat hiermee aan de haal 😂😂😂
Haha vet, wordt steeds realistischer.
Ik gooi ook wekelijks honden poep naar de eigenaar van de desbetreffende poepende hond als die het niet opruimt.
Dat zal ze leren het niet op te ruimen
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