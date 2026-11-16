UFC 6 ontvangt Japanse PRIDE FC-uitbreiding
Zin om te knokken in stijl? Check dan hier de officiële trailer van de UFC 6 PRIDE FC-uitbreiding. De terugkeer naar het gouden tijdperk staat voor de deur.
Op 11 december 2026 worden UFC 6-spelers teruggeroepen naar het sportieve slagveld. PRIDE FC wekt de welbekende Japanse promotie terug tot leven met het exotische spektakel en unieke regels om te hanteren. Spelers krijgen de keuze uit legendarische vechtersbazen, zoals Kazushi Sakuraba, Takanori Gomi, Wanderlei Silva en nog vele anderen, terwijl je kennismaakt met de hernieuwde gameplay. Wanneer je denkt klaar voor te zijn, kun je meedoen aan de MMA's meest brute competitie, de kersverse Grand Prix Mode. In deze modus kun je kiezen uit twintig PRIDE FC fighters, waarin je door een multi-fight toernooi knokt waar je health, uithoudingsvermogen en opgelopen schade meeneemt naar de volgende aanvaring; om nog maar te zwijgen over de Openweight Fights waar je tegenstanders treft uit elke gewichtsklasse ongeacht hoeveel kilo jezelf mee de ring in neemt.
EA Sports UFC 6 is nu beschikbaar voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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