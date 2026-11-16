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UFC 6 ontvangt Japanse PRIDE FC-uitbreiding

Door Bram Noteboom
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Zin om te knokken in stijl? Check dan hier de officiële trailer van de UFC 6 PRIDE FC-uitbreiding. De terugkeer naar het gouden tijdperk staat voor de deur.

Op 11 december 2026 worden UFC 6-spelers teruggeroepen naar het sportieve slagveld. PRIDE FC wekt de welbekende Japanse promotie terug tot leven met het exotische spektakel en unieke regels om te hanteren. Spelers krijgen de keuze uit legendarische vechtersbazen, zoals Kazushi Sakuraba, Takanori Gomi, Wanderlei Silva en nog vele anderen, terwijl je kennismaakt met de hernieuwde gameplay. Wanneer je denkt klaar voor te zijn, kun je meedoen aan de MMA's meest brute competitie, de kersverse Grand Prix Mode. In deze modus kun je kiezen uit twintig PRIDE FC fighters, waarin je door een multi-fight toernooi knokt waar je health, uithoudingsvermogen en opgelopen schade meeneemt naar de volgende aanvaring; om nog maar te zwijgen over de Openweight Fights waar je tegenstanders treft uit elke gewichtsklasse ongeacht hoeveel kilo jezelf mee de ring in neemt.

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EA Sports UFC 6 is nu beschikbaar voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.

Bron: EA Sports
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 182 reviews 5868 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot EA Sports UFC 6
EA Sports UFC 6

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

EA Sports

Uitgever

Electronic Arts

Release

19 juni 2026

Platforms

PS5
XBS
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